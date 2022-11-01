SBS новини українською - 1/11/2022

Поліції повідомили, що комунальний автомобіль знесло з дороги водою, коли він намагався перетнути затоплену дамбу в Престонс-Крік у Бевендейлі, приблизно за 50 кілометрів на схід від Бурова

Тривають пошуки двох людей, зниклих безвісти під час повені на півдні Нового Південного Уельсу.

Федеральний казначей каже, що промисловості може бути важко впоратися зі зростанням цін на газ та електроенергію.

Джим Чалмерс зазначив певну форму втручання на ринок, щоб знизити ціни, які можуть зрости на 50 відсотків протягом наступних двох років.