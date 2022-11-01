SBS новини українською - 1/11/2022

Highlights
- Резервний банк очікує підвищення процентних ставок [[знову]] на своєму засіданні сьогодні вдень...
- Індія виплатить компенсацію жертвам обвалення мосту в Гуджараті...
- Двоє чоловіків імовірно зникли безвісти під час повені на півдні Нового Південного Уельсу...
- Lunar Flare вирвався з Кубка Мельбурна, залишивши 22 на полі для сьогоднішньої гонки.
- Тривають пошуки двох людей, зниклих безвісти під час повені на півдні Нового Південного Уельсу.
Поліції повідомили, що комунальний автомобіль знесло з дороги водою, коли він намагався перетнути затоплену дамбу в Престонс-Крік у Бевендейлі, приблизно за 50 кілометрів на схід від Бурова
- Федеральний казначей каже, що промисловості може бути важко впоратися зі зростанням цін на газ та електроенергію.
Джим Чалмерс зазначив певну форму втручання на ринок, щоб знизити ціни, які можуть зрости на 50 відсотків протягом наступних двох років.
- Новий правий уряд Італії врегульовує суперечки скасуванням вимог щодо вакцинації від коронавірусу для медичних працівників і призначенням молодшого міністра, який відомий тим, що носить нацистську пов’язку.