Новини SBS українською -10/12/2022

Highlights
- Поліція та податкове управління Австралії проводять обшуки на підприємствах, підозрюваних у використанні нелегального програмного забезпечення
- Федеральна опозиція каже, що енергетичні плани Національного кабінету є рецептом катастрофи
- Бразилія вибула з чемпіонату світу
- Міністри оборони та закордонних справ Австралії зустрілися з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда...
- У Південній Австралії побоюються лісових пожеж
- Міністри оборони та закордонних справ Австралії зустрілися з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою на останньому етапі двокраїнної поїздки.
- Лідер опозиції Пітер Даттон засудив рішення уряду обмежити ціни на енергоносії.
- Літаки для гасіння пожежі були задіяні, а екіпажі пожежної служби країни перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки в двох округах Південної Австралії оголошено катастрофічні лісові пожежі.
- Групи лікарів привітали створення національної консультативної ради, яка зосередиться на нерівності у здоров’ї жінок і дівчат в Австралії.