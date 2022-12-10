Новини SBS українською -10/12/2022

Міністри оборони та закордонних справ Австралії зустрілися з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою на останньому етапі двокраїнної поїздки.

Лідер опозиції Пітер Даттон засудив рішення уряду обмежити ціни на енергоносії.

Літаки для гасіння пожежі були задіяні, а екіпажі пожежної служби країни перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки в двох округах Південної Австралії оголошено катастрофічні лісові пожежі.