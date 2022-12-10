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Новини SBS українською -10/12/2022

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Published 10 December 2022 at 11:08am
By Allan Lee
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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Поліція та податкове управління Австралії провели рейди на 35 підприємствах у п’яти штатах у рамках міжнародної боротьби з використанням програмного забезпечення для ухилення від сплати податків. В ATO стверджують, що рейди, проведені спільно з федеральною поліцією Австралії, були спрямовані на підприємства, підозрювані в постачанні та використанні незаконних електронних інструментів для придушення продажів у Вікторії, Новому Південному Уельсі, Квінсленді, Західній Австралії та Тасманії.

Published 10 December 2022 at 11:08am
By Allan Lee
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Поліція та податкове управління Австралії проводять обшуки на підприємствах, підозрюваних у використанні нелегального програмного забезпечення
  • Федеральна опозиція каже, що енергетичні плани Національного кабінету є рецептом катастрофи
  • Бразилія вибула з чемпіонату світу
  • Міністри оборони та закордонних справ Австралії зустрілися з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда...
  • У Південній Австралії побоюються лісових пожеж
  • Міністри оборони та закордонних справ Австралії зустрілися з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою на останньому етапі двокраїнної поїздки.
  • Лідер опозиції Пітер Даттон засудив рішення уряду обмежити ціни на енергоносії.
  • Літаки для гасіння пожежі були задіяні, а екіпажі пожежної служби країни перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки в двох округах Південної Австралії оголошено катастрофічні лісові пожежі.
  • Групи лікарів привітали створення національної консультативної ради, яка зосередиться на нерівності у здоров’ї жінок і дівчат в Австралії.
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