Бюлетень SBS новин - 14/01/2023

Згідно з новими даними казначейства, повені та інші стихійні лиха по всій країні знищили національну економіку на 5 мільярдів доларів.

3,5 мільярда з цього числа складаються з виплат і надбавок на відновлення після аварій, а також асистентів через штати.

Стало відомо, що покійний кардинал Джордж Пелл таємно написав гостру критику Папи Франциска, назвавши його папство «катастрофою».

Меморандум, оприлюднений минулого року під псевдонімом, звинуватив Папу в замовчуванні моральних питань, включаючи гомосексуалізм і жінок-священиків.

Шанувальники кантрі-музики зібралися на національний батьківщину кантрі-музики, Тамворт, щоб відсвяткувати 51-й фестиваль кантрі-музики.

Подія повертається вперше з 2020 року після двох років пандемії.