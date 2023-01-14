Бюлетень SBS новин - 14/01/2023

Основні моменти
- Федеральне казначейство підрахувало, що катастрофічна повінь минулого року коштувала економіці країни понад п’ять мільярдів доларів.
- Покійний кардинал Джордж Пелл критикував Папу Франциска в анонімних записках, називаючи його папство «катастрофою» і «катастрофою».
- Ліберальні політики говорять про те, що прем'єр-міністр Нового Південного Уельсу одягнув нацистський костюм на вечірку до свого 21-го дня народження...
- Україна та Росія продовжують воювати щодо контролю над східним містом Соледар...
- Збірна Австралії з водного поло перемогла Японію перед домашніми глядачами...
- Рішення крикету Австралії відмовитися від матчів з Афганістаном викликало неоднозначну реакцію.
- Згідно з новими даними казначейства, повені та інші стихійні лиха по всій країні знищили національну економіку на 5 мільярдів доларів.
3,5 мільярда з цього числа складаються з виплат і надбавок на відновлення після аварій, а також асистентів через штати.
- Стало відомо, що покійний кардинал Джордж Пелл таємно написав гостру критику Папи Франциска, назвавши його папство «катастрофою».
Меморандум, оприлюднений минулого року під псевдонімом, звинуватив Папу в замовчуванні моральних питань, включаючи гомосексуалізм і жінок-священиків.
- Шанувальники кантрі-музики зібралися на національний батьківщину кантрі-музики, Тамворт, щоб відсвяткувати 51-й фестиваль кантрі-музики.
Подія повертається вперше з 2020 року після двох років пандемії.
- Компанію колишнього президента США Дональда Трампа оштрафували на понад 2 мільйони доларів за податкове шахрайство.
Організація Трампа була оштрафована на максимальний штраф, який може бути накладений законом - еквівалент 2,3 мільйони австралійських доларів.