SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 14/01/2023

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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SBS українською, 15.00 FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS

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Published 14 January 2023 at 12:09pm
By Catriona Stirrat
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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Україна та Росія продовжують воювати за контроль над містом Соледар на сході країни. Президент України Володимир Зеленський каже, що боротьба за Соледар та інші східні міста триває, а Міноборони Росії стверджує, що взяло під контроль місто соляних шахт. Захоплення міста Росією дозволило б її військам відрізати українські сили від сусіднього, набагато більшого міста Бахмут.

Published 14 January 2023 at 12:09pm
By Catriona Stirrat
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Основні моменти
  • Федеральне казначейство підрахувало, що катастрофічна повінь минулого року коштувала економіці країни понад п’ять мільярдів доларів.
  • Покійний кардинал Джордж Пелл критикував Папу Франциска в анонімних записках, називаючи його папство «катастрофою» і «катастрофою».
  • Ліберальні політики говорять про те, що прем'єр-міністр Нового Південного Уельсу одягнув нацистський костюм на вечірку до свого 21-го дня народження...
  • Україна та Росія продовжують воювати щодо контролю над східним містом Соледар...
  • Збірна Австралії з водного поло перемогла Японію перед домашніми глядачами...
  • Рішення крикету Австралії відмовитися від матчів з Афганістаном викликало неоднозначну реакцію.
  • Згідно з новими даними казначейства, повені та інші стихійні лиха по всій країні знищили національну економіку на 5 мільярдів доларів.
    3,5 мільярда з цього числа складаються з виплат і надбавок на відновлення після аварій, а також асистентів через штати.
  • Стало відомо, що покійний кардинал Джордж Пелл таємно написав гостру критику Папи Франциска, назвавши його папство «катастрофою».
    Меморандум, оприлюднений минулого року під псевдонімом, звинуватив Папу в замовчуванні моральних питань, включаючи гомосексуалізм і жінок-священиків.
  • Шанувальники кантрі-музики зібралися на національний батьківщину кантрі-музики, Тамворт, щоб відсвяткувати 51-й фестиваль кантрі-музики.
    Подія повертається вперше з 2020 року після двох років пандемії.
  • Компанію колишнього президента США Дональда Трампа оштрафували на понад 2 мільйони доларів за податкове шахрайство.
    Організація Трампа була оштрафована на максимальний штраф, який може бути накладений законом - еквівалент 2,3 мільйони австралійських доларів.
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