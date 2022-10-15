SBS новини українською - 15/10/2022

Президент Росії Володимир Путін заявив, що «поки що немає необхідності в додаткових» ударах по українських містах.

Ключовий комітет: I-M-F застерігає, що війна Росії в Україні створює «нові ризики» для світової економіки, а країни-члени закликають Росію змінити курс і припинити війну в Україні.



Чоловіка знайшли мертвим у будинку в Рочестері на півночі штату Вікторія після повені, яка прокотилася територією.

Його знайшли на задньому дворі його будинку на Хай-стрит близько 9:30 цієї суботи зранку.

Поліція штату Вікторія та екіпажі ДСНС знаходяться поблизу місця події, але не можуть дістатися до помешкання, оскільки воно відрізане паводковою водою.

Тисячі жителів міста Форбс у Новому Уельсі постраждали від повені, незважаючи на відстрочку дощів на більшій частині штату.

У п'ятницю річка Лаклан досягла значного рівня повені в центрально-західному місті, і доступ до його ділового центру був перекритий.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, через повінь постраждали близько 2200 жителів Forbes і 250 будинків.

