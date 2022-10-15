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SBS новини українською - 15/10/2022

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SBS українською, 15.00 FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS

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Published 15 October 2022 at 12:59pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Президент Росії Володимир Путін заявив, що «поки що немає необхідності в додаткових» ударах по українських містах. Він виступив після саміту з лідерами Співдружності Незалежних Держав у Казахстані.

Published 15 October 2022 at 12:59pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Основні моменти
  • Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе пропонує збільшити оплачувану відпустку по догляду за дитиною...
  • Російський президент Володимир Путін оголосив про тимчасове припинення обстрілу по Україні...
  • Чоловік потонув у штаті Вікторія під час повені, оскільки затопило місто Форбс у Новому Південному Уельсі
  • Міністра фінансів Великобританії звільнено після фінансових потрясінь, спричинених його політикою зниження податків...
  • Кріс Воукс може зіграти в складі збірної Англії на стартовому матчі Чемпіонату світу з крикету T-20 наступних вихідних.
  • Президент Росії Володимир Путін заявив, що «поки що немає необхідності в додаткових» ударах по українських містах.
    Ключовий комітет: I-M-F застерігає, що війна Росії в Україні створює «нові ризики» для світової економіки, а країни-члени закликають Росію змінити курс і припинити війну в Україні.
  • Чоловіка знайшли мертвим у будинку в Рочестері на півночі штату Вікторія після повені, яка прокотилася територією.
    Його знайшли на задньому дворі його будинку на Хай-стрит близько 9:30 цієї суботи зранку.
    Поліція штату Вікторія та екіпажі ДСНС знаходяться поблизу місця події, але не можуть дістатися до помешкання, оскільки воно відрізане паводковою водою.
  • Тисячі жителів міста Форбс у Новому Уельсі постраждали від повені, незважаючи на відстрочку дощів на більшій частині штату.
    У п'ятницю річка Лаклан досягла значного рівня повені в центрально-західному місті, і доступ до його ділового центру був перекритий.
    За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, через повінь постраждали близько 2200 жителів Forbes і 250 будинків.
  • Федеральний уряд каже, що рівність жінок лежить в основі запланованих змін до схеми оплачуваної відпустки по догляду за дитиною.
    Лейбористи збільшать оплачувану відпустку по догляду за дитиною з 18 до 26 тижнів.
    До 2026 року молоді батьки матимуть доступ до шестимісячної оплачуваної відпустки, розділеної між обома батьками.
    Батьки-одинаки матимуть доступ до всіх 26 тижнів.
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