SBS новини українською - 15/10/2022

Основні моменти
- Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе пропонує збільшити оплачувану відпустку по догляду за дитиною...
- Російський президент Володимир Путін оголосив про тимчасове припинення обстрілу по Україні...
- Чоловік потонув у штаті Вікторія під час повені, оскільки затопило місто Форбс у Новому Південному Уельсі
- Міністра фінансів Великобританії звільнено після фінансових потрясінь, спричинених його політикою зниження податків...
- Кріс Воукс може зіграти в складі збірної Англії на стартовому матчі Чемпіонату світу з крикету T-20 наступних вихідних.
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що «поки що немає необхідності в додаткових» ударах по українських містах.
Ключовий комітет: I-M-F застерігає, що війна Росії в Україні створює «нові ризики» для світової економіки, а країни-члени закликають Росію змінити курс і припинити війну в Україні.
- Чоловіка знайшли мертвим у будинку в Рочестері на півночі штату Вікторія після повені, яка прокотилася територією.
Його знайшли на задньому дворі його будинку на Хай-стрит близько 9:30 цієї суботи зранку.
Поліція штату Вікторія та екіпажі ДСНС знаходяться поблизу місця події, але не можуть дістатися до помешкання, оскільки воно відрізане паводковою водою.
- Тисячі жителів міста Форбс у Новому Уельсі постраждали від повені, незважаючи на відстрочку дощів на більшій частині штату.
У п'ятницю річка Лаклан досягла значного рівня повені в центрально-західному місті, і доступ до його ділового центру був перекритий.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, через повінь постраждали близько 2200 жителів Forbes і 250 будинків.
- Федеральний уряд каже, що рівність жінок лежить в основі запланованих змін до схеми оплачуваної відпустки по догляду за дитиною.
Лейбористи збільшать оплачувану відпустку по догляду за дитиною з 18 до 26 тижнів.
До 2026 року молоді батьки матимуть доступ до шестимісячної оплачуваної відпустки, розділеної між обома батьками.
Батьки-одинаки матимуть доступ до всіх 26 тижнів.