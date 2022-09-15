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Бюлетень SBS новин - 15/09/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 15 September 2022 at 4:42pm
By Brooke Young, Bogdan Rudnytski, Nicola Canning
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS

15/09/2022. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі. Австралія, Україна і світ віддають данину вдячності й пошани Її Величності Королеві Єлизаветі ІІ. А в найближчі дні очікується, що у Лондоні це зроблять майже 750 000 людей...

Published 15 September 2022 at 4:42pm
By Brooke Young, Bogdan Rudnytski, Nicola Canning
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що кінець пандемії COVID-19 ще ніколи не був таким близьким. Досі понад шість мільйонів людей померли у світі від COVID-19.

Українські збройні сили продовжують визволяти ураїнців та звільняти українські землі від окупантів. Президент України відвідав визволений Ізюм.

Правий блок, включаючи націоналістичну антиміґраційну партію, здобув незначну більшість на федеральних виборах у Швеції.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає Європейський Союз допомогти придушити зростаючі заворушення між Вірменією та Азербайджаном.

Колишній тренер «Ессендона» Джеймс Гірд може повернутися в клуб і на ту ж посаду тренера, яку займав, опісля співбесіди на вакантну позицію.

Про це і більше - на веб-сторінці
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