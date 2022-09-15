Бюлетень SBS новин - 15/09/2022

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що кінець пандемії COVID-19 ще ніколи не був таким близьким. Досі понад шість мільйонів людей померли у світі від COVID-19.





Українські збройні сили продовжують визволяти ураїнців та звільняти українські землі від окупантів. Президент України відвідав визволений Ізюм.





Правий блок, включаючи націоналістичну антиміґраційну партію, здобув незначну більшість на федеральних виборах у Швеції.





Advertisement

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає Європейський Союз допомогти придушити зростаючі заворушення між Вірменією та Азербайджаном.





Колишній тренер «Ессендона» Джеймс Гірд може повернутися в клуб і на ту ж посаду тренера, яку займав, опісля співбесіди на вакантну позицію.



