Бюлетень SBS новин - 15/09/2022

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що кінець пандемії COVID-19 ще ніколи не був таким близьким. Досі понад шість мільйонів людей померли у світі від COVID-19.
Українські збройні сили продовжують визволяти ураїнців та звільняти українські землі від окупантів. Президент України відвідав визволений Ізюм.
Правий блок, включаючи націоналістичну антиміґраційну партію, здобув незначну більшість на федеральних виборах у Швеції.
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає Європейський Союз допомогти придушити зростаючі заворушення між Вірменією та Азербайджаном.
Колишній тренер «Ессендона» Джеймс Гірд може повернутися в клуб і на ту ж посаду тренера, яку займав, опісля співбесіди на вакантну позицію.
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