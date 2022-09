SBS новини українською – 17/09/2022

Presented by Oksana Mazur

By Debora Groake

Основні моменти Діти королеви пильнують біля її труни, а скорботні продовжують годинами чекати в черзі...

Розслідування, розпочате після смерті жінки, заарештованої поліцією моралі в Ірані...

Серйозна повінь сталася в центральній Італії, в результаті чого загинуло щонайменше дев'ять людей

Австралія кваліфікується як впевнений гравець у фінальному тижні Кубка Девіса.

Сполучені Штати заявляють, що не планують зустрічатися з Росією в ООН цього тижня після повідомлень про виявлення масового поховання в захопленому українському місті Ізюм.



Цього тижня в ООН має відбутися щорічна зустріч світових лідерів.



Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров має вирушити до Нью-Йорку на засідання Генеральної асамблеї високого рівня, очікується також участь президента США Джо Байдена та держсекретаря Ентоні Блінкена.







Advertisement

Російський уряд заявляє, що додав 41 австралійського оборонного лобіста, репортера та члена місцевої ради до списку осіб, яким заборонено в'їзд до країни.



Названі журналісти з ABC, Nine News, Seven News, Ten News, SBS, Sky News і The Australian були включені до списку разом із кількома науковцями.







Китай і Росія сварилися з країнами альянсу AUKUS через плани Австралії щодо атомних підводних човнів.



Пекін надіслав державам-членам Міжнародного агентства з атомної енергії документ із позицією, в якому йдеться, що партнерство AUKUS передбачає «незаконну передачу» матеріалів для ядерної зброї та що країни AUKUS прагнуть взяти МАГАТЕ «в заручники», щоб воно могло «відбілити» розповсюдження ядерної зброї.