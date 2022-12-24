SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 25/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 25 December 2022 at 10:48am
By Mariana Watson, Julien Oeuillet
Source: SBS
Available in other languages

25 грудня 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 25 December 2022 at 10:48am
By Mariana Watson, Julien Oeuillet
Source: SBS
Available in other languages
Найголовніше на цю годину:
  • Очікується, що у Південній Австралії від повені постраждає до 4000 будинків
  • У Різдвяному зверненні Ентоні Альбанізі подякував рятувальникам і військовим
  • Переможницею конкурсу «Міс Світу» стала представниця Індії
  • У крикеті Девід Ворнер готується показати результативну гру на Boxing Day
Дізнайтеся більше:

Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою

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