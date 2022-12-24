SBS новини українською – 25/12/2022

Найголовніше на цю годину:
- Очікується, що у Південній Австралії від повені постраждає до 4000 будинків
- У Різдвяному зверненні Ентоні Альбанізі подякував рятувальникам і військовим
- Переможницею конкурсу «Міс Світу» стала представниця Індії
- У крикеті Девід Ворнер готується показати результативну гру на Boxing Day
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Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою
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