SBS новини українською – 25/12/2022

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Очікується, що у Південній Австралії від повені постраждає до 4000 будинків

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Переможницею конкурсу «Міс Світу» стала представниця Індії

У крикеті Девід Ворнер готується показати результативну гру на Boxing Day

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