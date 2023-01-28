SBS новини українською – 29/01/2023

Найголовніше на цю годину:
- Рятувальні служби закликають не плавати на диких пляжах
- Слідчі продовжують пошуки радіоактивної капсули, зниклої при транспортуванні до Перта
- Сьогодні має відновити роботу аеропорт Окленда, закритий через негоду
- В Австралії зростуть ціни на пиво
- Росія продовжує інтенсивний наступ на Бахмут і Вугледар
- Кубок Відкритого чемпіонату з тенісу Australian Open вперше виграла тенісистка під нейтральним прапором
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Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою
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