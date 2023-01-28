SBS новини українською – 29/01/2023

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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29 січня 2023 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Найголовніше на цю годину:
  • Рятувальні служби закликають не плавати на диких пляжах
  • Слідчі продовжують пошуки радіоактивної капсули, зниклої при транспортуванні до Перта
  • Сьогодні має відновити роботу аеропорт Окленда, закритий через негоду
  • В Австралії зростуть ціни на пиво
  • Росія продовжує інтенсивний наступ на Бахмут і Вугледар
  • Кубок Відкритого чемпіонату з тенісу Australian Open вперше виграла тенісистка під нейтральним прапором
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