SBS новини українською - 5/11/2022

Квінсленд побив рекорди за найвищим рівнем опадів минулого місяця, це був 8-й найдощовий жовтень за всю історію спостережень.

Хоча основна увага приділяється Новому Південному Уельсу, Квінсленд і Вікторія також зазнали інтенсивних дощів.

Але, як пояснив міністр служби надзвичайних ситуацій Нового Південного Уельсу Стеф Кук, це не означає, що небезпека минула.

Синє небо повернулося на більшу частину Нового Південного Уельсу цими вихідними після днів дощів і раптових повеней.

Пентагон оголосив у п’ятницю, що США надсилають Україні ще 618 мільйонів доларів США (400 мільйонів доларів США) військової допомоги та створюють у Німеччині штаб допомоги безпеці, який контролюватиме всі передачі зброї та військову підготовку для України.

Зокрема, допомога в розмірі 618 мільйонів доларів включає фінансування додаткової протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні краще захищатися від ескалації російських ракетних і безпілотних атак.