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SBS новини українською - 5/11/2022

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SBS українською, 15:00 FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS

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Published 5 November 2022 at 2:09pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердив, що країни Великої семи продовжують підтримувати Україну, "як би важко нам самим це не було". Після дводенних переговорів між міністрами закордонних справ G-7 у Мюнстері найбільші промислово розвинені демократії світу згуртували підтримку Києва в його опорі вторгненню Росії. Резолюції саміту включали встановлення обмеження ціни на експорт російської нафти найближчими тижнями.

Published 5 November 2022 at 2:09pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Основні моменти
  • Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляє, що країни G7 продовжуватимуть підтримувати Україну
  • Колишній прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан говорить із лікарні після спроби вбивства
  • Представники Москви в окупованому Херсоні кажуть, що російські війська, швидше за все, будуть виведені з міста
  • Персонал ADF перекинувся до міста Форбс у Новому Південному Уельсі напередодні очікуваної повені
  • Джош Аддо-Карр очолив збірну Австралії до третього поспіль титулу чемпіонату світу з регбі
  • Синє небо повернулося на більшу частину Нового Південного Уельсу цими вихідними після днів дощів і раптових повеней.
    Але, як пояснив міністр служби надзвичайних ситуацій Нового Південного Уельсу Стеф Кук, це не означає, що небезпека минула.
    Хоча основна увага приділяється Новому Південному Уельсу, Квінсленд і Вікторія також зазнали інтенсивних дощів.
    Квінсленд побив рекорди за найвищим рівнем опадів минулого місяця, це був 8-й найдощовий жовтень за всю історію спостережень.
    У штаті Вікторія діють понад 50 попереджень про небезпеку повені, понад 460 доріг закрито.
  • Федеральний уряд призначив державного службовця Крістін Тіллі новим послом Австралії з питань клімату напередодні саміту COP 27 у Єгипті.
  • Пентагон оголосив у п’ятницю, що США надсилають Україні ще 618 мільйонів доларів США (400 мільйонів доларів США) військової допомоги та створюють у Німеччині штаб допомоги безпеці, який контролюватиме всі передачі зброї та військову підготовку для України.
    Зокрема, допомога в розмірі 618 мільйонів доларів включає фінансування додаткової протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні краще захищатися від ескалації російських ракетних і безпілотних атак.
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