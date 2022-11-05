SBS новини українською - 5/11/2022

Основні моменти
- Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляє, що країни G7 продовжуватимуть підтримувати Україну
- Колишній прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан говорить із лікарні після спроби вбивства
- Представники Москви в окупованому Херсоні кажуть, що російські війська, швидше за все, будуть виведені з міста
- Персонал ADF перекинувся до міста Форбс у Новому Південному Уельсі напередодні очікуваної повені
- Джош Аддо-Карр очолив збірну Австралії до третього поспіль титулу чемпіонату світу з регбі
- Синє небо повернулося на більшу частину Нового Південного Уельсу цими вихідними після днів дощів і раптових повеней.
Але, як пояснив міністр служби надзвичайних ситуацій Нового Південного Уельсу Стеф Кук, це не означає, що небезпека минула.
Хоча основна увага приділяється Новому Південному Уельсу, Квінсленд і Вікторія також зазнали інтенсивних дощів.
Квінсленд побив рекорди за найвищим рівнем опадів минулого місяця, це був 8-й найдощовий жовтень за всю історію спостережень.
У штаті Вікторія діють понад 50 попереджень про небезпеку повені, понад 460 доріг закрито.
- Федеральний уряд призначив державного службовця Крістін Тіллі новим послом Австралії з питань клімату напередодні саміту COP 27 у Єгипті.
- Пентагон оголосив у п’ятницю, що США надсилають Україні ще 618 мільйонів доларів США (400 мільйонів доларів США) військової допомоги та створюють у Німеччині штаб допомоги безпеці, який контролюватиме всі передачі зброї та військову підготовку для України.
Зокрема, допомога в розмірі 618 мільйонів доларів включає фінансування додаткової протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні краще захищатися від ескалації російських ракетних і безпілотних атак.