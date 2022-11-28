SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 28/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 28 November 2022 at 4:14pm
By Debora Groake, Bogdan Rudnytski, Hannah Kwon, Marcus Megalokonomous
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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28/11/2022. Про найважливіше із Австралії, України та решти світу. Тривають пошуки чоловіка, зниклого безвісти в паводкових водах на заході Нової Південної Валії. Голова Резервного банку Австралії вибачився за те, що припустив і сказав кілька місяців тому австралійцям, що процентні ставки залишаться низькими, оскільки країна боролася з інфляцією протягом останніх кількох років... Більше новин є тут: sbs.com.au/ukrainian

Published 28 November 2022 at 4:14pm
By Debora Groake, Bogdan Rudnytski, Hannah Kwon, Marcus Megalokonomous
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Австралійська служба розвідки й безпеки (ASIO), знижує рівень загрози тероризму в Австралії з «ймовірного» до «можливого».

Законодавство лейбористів про "повагу на роботі "прийняв парламент Австралії, проклавши шлях до посилення підзвітності на австралійських робочих місцях, де відбуваються сексуальні домагання. Генеральний прокурор Марк Дрейфус каже , що роботодавці тепер мають «позитивний обов'язок» боротися з сексуальними домаганнями, дискримінацією та віктимізацією.

Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі заявив, що Кабінет міністрів схвалив усі шість рекомендацій звіту Белла щодо "секретних міністерств" колишнього прем'р-міністра. За його словами, цього тижня до парламенту буде внесено законодавство, яке гарантуватиме, що подібне ніколи не повториться.

Уряд України заявляє, що все ще має занепокоєння щодо рівня експорту зерна, що залишає його порти , незважаючи на угоду за посередництва Організації Об'єднаних Націй про припинення попередньої російської чорноморської блокади. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що експорт українського зерна в листопаді не сягне 3 млн т, оскільки Москва намагається обмежити перевірки суден у портах.

Згідно з новим звітом, Квінсленд взяв на себе фінансовий тягар погодних катаклізмів в Австралії, а екстремальні повені коштували штату понад 7 мільярдів доларів лише цього року.


Більше новин є тут:
sbs.com.au/ukrainian

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