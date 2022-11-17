SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 17/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 17 November 2022 at 5:14pm
By Julien Oeuillet, Bogdan Rudnytski, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages

17/11/2022. Про найважливіші події з життя багатокультурної Австралії, героїчної України та з інших країн світу. Чи насправді українська ракета протиповітряної оборони збилася зі шляху і потрапила у дружню Польщу. Президент Польщі Анджей Дуда закликав до спокою. Саміт G20 завершився в Індонезії, і країни-члени ухвалили декларацію із засудженням російської війни в Україні.

Published 17 November 2022 at 5:14pm
By Julien Oeuillet, Bogdan Rudnytski, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі провів низку зустрічей зі світовими лідерами під час G20, в тому числі з головою КНР Сі Цзіньпіном.


ANTHONY ALBANESE G20 BALI
Australia’s Prime Minister Anthony Albanese meets China’s President Xi Jinping in a bilateral meeting during the 2022 G20 summit in Nusa Dua, Bali, Indonesia, Tuesday, November 15, 2022. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

Новобраний Президент Бразилії виступив на кліматичній конференції ООН в рамках кліматичного саміту COP27, заявивши, що буде діяти проти незаконної вирубки лісів Амазонки в його країні.

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Відомий хакер був заарештований у Канаді.

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