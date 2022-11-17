Бюлетень SBS новин - 17/11/2022

Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі провів низку зустрічей зі світовими лідерами під час G20, в тому числі з головою КНР Сі Цзіньпіном.







Australia’s Prime Minister Anthony Albanese meets China’s President Xi Jinping in a bilateral meeting during the 2022 G20 summit in Nusa Dua, Bali, Indonesia, Tuesday, November 15, 2022. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE



Новобраний Президент Бразилії виступив на кліматичній конференції ООН в рамках кліматичного саміту COP27, заявивши, що буде діяти проти незаконної вирубки лісів Амазонки в його країні.





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Відомий хакер був заарештований у Канаді.



