Бюлетень SBS новин - 18-01-2023

До 70 австралійських військовослужбовців приєднаються до країн-партнерів у Британії, щоб допомогти вдосконалити навики українських вояків у тактиці піхоти та військові бойові навички в різних ділянках.







Сьогодні виповнюється 20 років від трагедії, коли загинули чотири людини і було зруйновано майже 500 будинків в Австралійській Столичній Території.





Прем'єр-міністр Австралії каже, що вибір працювати в День Австралії чи ні - це питання між роботодавцями та їхніми працівниками.





