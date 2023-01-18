Бюлетень SBS новин - 18-01-2023

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18-01- Source: SBS / SBS Ukrainian

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18-01-2023. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі. Більше половини австралійців в недавньому опитуванні YouGov сказали, що стурбовані зміною клімату і екстремальними погодними явищами в Австралії. Прем'єр-міністр запевнив австралійців, що обмеження ціни на газ в кінцевому підсумку призведе до зниження рахунків за енергоносії, незважаючи на повідомлення про те, що роздрібні ціни на газ зросли приблизно на 20 відсотків. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

До 70 австралійських військовослужбовців приєднаються до країн-партнерів у Британії, щоб допомогти вдосконалити навики українських вояків у тактиці піхоти та військові бойові навички в різних ділянках.


Сьогодні виповнюється 20 років від трагедії, коли загинули чотири людини і було зруйновано майже 500 будинків в Австралійській Столичній Території.

Прем'єр-міністр Австралії каже, що вибір працювати в День Австралії чи ні - це питання між роботодавцями та їхніми працівниками.


Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian



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