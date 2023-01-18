Бюлетень SBS новин - 18-01-2023

До 70 австралійських військовослужбовців приєднаються до країн-партнерів у Британії, щоб допомогти вдосконалити навики українських вояків у тактиці піхоти та військові бойові навички в різних ділянках.
Сьогодні виповнюється 20 років від трагедії, коли загинули чотири людини і було зруйновано майже 500 будинків в Австралійській Столичній Території.
Прем'єр-міністр Австралії каже, що вибір працювати в День Австралії чи ні - це питання між роботодавцями та їхніми працівниками.
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