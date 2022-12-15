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Бюлетень SBS новин - 15/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Published 15 December 2022 at 5:58pm
By Sam Dover, Bogdan Rudnytski, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages

15/12/2022. Про найважливіші події в Австралії, Україні та світі. Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг обіцяє, що Австралія підтримає заклик лідерів тихоокеанських островів до дій, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату. Законопроект Федерального уряду про енергетику. Кремль заперечив отримання будь-яких запитів від України про "різдвяне перемир'я" та припинення вогню і заявив, що "ця тема не стоїть на порядку денному". Франція виходить до фіналу чемпіонату світу. Більше новин є тут: sbs.com.au/ukrainian

Published 15 December 2022 at 5:58pm
By Sam Dover, Bogdan Rudnytski, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Уряд Нової Південної Валії додав місце історичної трагедії корінних народів на південному заході Сіднею до Реєстру державної спадщини. Щонайменше 14 людей з племені Дхаравал, включаючи дітей, були вбиті під час нападу, замовленого губернатором Лахланом Маккворі в квітні 1816 року, коли вони таборували біля берегів річки Катаракта. Це розглядається як одна з найбільш ранніх і травматичних подій конфлікту між людьми перших націй та європейськими поселенцями в ранній австралійській історії.

Федеральна поліція Австралії заявляє, що за останній рік зірвала понад 50 потенційних випадків торгівлі людьми.

Національний рівень безробітних залишився на рівні 3,4 відсотка, при цьому в економіці додалося 64 000 робочих місць, що втричі перевищує кількість, яку очікували економісти.

Французи зустрінуться з Аргентиною наступного понеділка у фіналі чемпіонату світу з футболу у Катарі.

Більше новин є тут:
 sbs.com.au/ukrainian


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