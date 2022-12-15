Бюлетень SBS новин - 15/12/2022

Уряд Нової Південної Валії додав місце історичної трагедії корінних народів на південному заході Сіднею до Реєстру державної спадщини. Щонайменше 14 людей з племені Дхаравал, включаючи дітей, були вбиті під час нападу, замовленого губернатором Лахланом Маккворі в квітні 1816 року, коли вони таборували біля берегів річки Катаракта. Це розглядається як одна з найбільш ранніх і травматичних подій конфлікту між людьми перших націй та європейськими поселенцями в ранній австралійській історії.





Федеральна поліція Австралії заявляє, що за останній рік зірвала понад 50 потенційних випадків торгівлі людьми.





Національний рівень безробітних залишився на рівні 3,4 відсотка, при цьому в економіці додалося 64 000 робочих місць, що втричі перевищує кількість, яку очікували економісти.





Французи зустрінуться з Аргентиною наступного понеділка у фіналі чемпіонату світу з футболу у Катарі.



