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Бюлетень SBS новин - 8/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Published 8 December 2022 at 5:06pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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8/12/2022. Найважливіше про події в Австралії, Україні та світі. Зростання цін на енергоносії в Австралії - головний пріоритет уряду. Уряд Австралії заявляє, що це "важкий день", після того, як виробник бомби, використаної під час теракту на Балі в 2002 році, в результаті якого загинуло понад 200 осіб, був звільнений з в'язниці умовно-достроково. У Німеччині заарештовано 25 осіб за підозрою в плануванні повалення уряду. Про це і більше йдеться тут: sbs.com.au/ukrainain

Published 8 December 2022 at 5:06pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
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