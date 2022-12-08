Бюлетень SBS новин - 8/12/2022

Source: SBS / SBS Ukrainian
Published 8 December 2022 at 5:06pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
8/12/2022. Найважливіше про події в Австралії, Україні та світі. Зростання цін на енергоносії в Австралії - головний пріоритет уряду. Уряд Австралії заявляє, що це "важкий день", після того, як виробник бомби, використаної під час теракту на Балі в 2002 році, в результаті якого загинуло понад 200 осіб, був звільнений з в'язниці умовно-достроково. У Німеччині заарештовано 25 осіб за підозрою в плануванні повалення уряду. Про це і більше йдеться тут: sbs.com.au/ukrainain
Published 8 December 2022 at 5:06pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
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