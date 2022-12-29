Бюлетень SBS News українською - 29-12-2022

Союз Українських Організацій Австралії та Українська Громада Вікторії разом з українцями у світі віддають данину поваги й пошани австралійцеві з Вікторії Сейджові О’Доннеллові.
Міністр оборони Франції підтвердив непохитну підтримку України з боку Франції під час офіційного візиту до Києва.
Папа Франциск попросив молитися за колишнього Папу Бенедикта, сказавши, що він "дуже хворий".
Кількість загиблих в оту відпочинкову пору в Австралії зросла до 11, після того, як загинули на пляжі в Квінсленді чоловік і дівчинка у Вікторії.
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