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Бюлетень SBS News українською - 29-12-2022

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Published 29 December 2022 at 6:45pm
By Omoh Bello, Bogdan Rudnytski, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages

29-12-2022. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанізі заявив, що референдум щодо голосу корінних народів у парламенті відбудеться наступного року. Президент України Володимир Зеленський виступив на пленарному засіданні парламенту зі щорічним посланням до Верховної Ради. Про це і більше слухайте далі: SBS Language | SBS українською - sbs.com.au/language/ukrainian

Published 29 December 2022 at 6:45pm
By Omoh Bello, Bogdan Rudnytski, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Союз Українських Організацій Австралії та Українська Громада Вікторії разом з українцями у світі віддають данину поваги й пошани австралійцеві з Вікторії Сейджові О’Доннеллові.

Міністр оборони Франції підтвердив непохитну підтримку України з боку Франції під час офіційного візиту до Києва.

Папа Франциск попросив молитися за колишнього Папу Бенедикта, сказавши, що він "дуже хворий".

Кількість загиблих в оту відпочинкову пору в Австралії зросла до 11, після того, як загинули на пляжі в Квінсленді чоловік і дівчинка у Вікторії.

Про це і більше слухайте далі:

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