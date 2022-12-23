Бюлетень SBS новин - 23-12-2022

Тропічний циклон першої категорії Еллі, за проґнозами, ослабіє до сьогоднішнього дня після виходу на сушу в малонаселеному районі Північної Території. Постраждалі райони, як і раніше, отримують сильні дощі, з поривами вітру 100 кілометрів на годину.





Ліберальний депутат Пол Флетчер підтримав заклики до своєї партії набирати більше жінок в якості кандидатів до парламенту після огляду роботи коаліції на останніх федеральних виборах. Огляд показав, що жінки масово покидали Ліберальну партію на виборах, причому в матеріалах стверджувалося, що партія не змогла адекватно представити свої цінності і пріоритети



