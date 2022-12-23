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Бюлетень SBS новин - 23-12-2022

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Published 23 December 2022 at 3:55pm, updated an hour ago at 3:58pm
By Omoh Bello, Bogdan Rudnytski, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages

23-12-2022. Про найважливіші події в Австралії, Україні та світі. Нова Південна Валія має нову мету щодо скоречення викидів парникових газів на 70 відсотків до 2035 року. Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кiрбі говорить, що Північна Корея поставляє Росії військову техніку і США стурбовані збільшенням підтримки Росії з боку Північної Кореї, а також залученням приватних підрядників-ваґнерівців та інших. Більше новин є тут: SBS Language | SBS українською - sbs.com.au/language/ukrainian

Published 23 December 2022 at 3:55pm, updated an hour ago at 3:58pm
By Omoh Bello, Bogdan Rudnytski, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Тропічний циклон першої категорії Еллі, за проґнозами, ослабіє до сьогоднішнього дня після виходу на сушу в малонаселеному районі Північної Території. Постраждалі райони, як і раніше, отримують сильні дощі, з поривами вітру 100 кілометрів на годину.

Ліберальний депутат Пол Флетчер підтримав заклики до своєї партії набирати більше жінок в якості кандидатів до парламенту після огляду роботи коаліції на останніх федеральних виборах. Огляд показав, що жінки масово покидали Ліберальну партію на виборах, причому в матеріалах стверджувалося, що партія не змогла адекватно представити свої цінності і пріоритети

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