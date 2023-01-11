SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 11-01-2023

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 11 January 2023 at 3:42pm, updated 2 hours ago at 3:45pm
By Julien Oeuillet, Bogdan Rudnytski, Nikki Canning
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages

11-01-2023. Про найважливіше із подій в Австралії, Україні та світі у новинах СБС Українською. Австралійський католицький Кардинал Джордж Пелл помер в Римі. Війна в Україні. Орендна плата за житло все ще зростає по всій країні, незважаючи на деяке уповільнення в останні місяці. Великі компанії-забруднювачі Австралії зобов'язалися скорочувати викиди парникових газів до середини року майже на 5% і далі так щороку до 2030 року. Багато важливого і цікавого завжди є тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Published 11 January 2023 at 3:42pm, updated 2 hours ago at 3:45pm
By Julien Oeuillet, Bogdan Rudnytski, Nikki Canning
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Сьогодні виповнюється 50 років з дня виходу Австралії з війни у В'єтнамі. Під час участі Австралії 60 000 вояків служили у В'єтнамі, з них 523 були вбиті і майже 2 500 були поранені.

Президент України Володимир Зеленський просить союзників про більшу підтримку:
Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську аґресію та завдати історичної поразки державі-терористу. І це важливо не тільки для нас. Це важливо для глобальної демократії, для всіх тих, хто цінує свободу. Це важливо тим більше, коли Росія збирає сили для нової ескалації.
Двом чоловікам було пред'явлено звинувачення в низці правопорушень після того, як вони в Мельбурні викрали автомобіль, в якому малюк спав на задньому сидінні.

Нині у Мельбурні Tennis Plays for Peace
– це глобальна ініціатива, спрямована на об’єднання тенісної спільноти та вболівальників для підтримки гуманітарної допомоги під час війни в Україні. Його підтримують усі турніри Великого шолома, ATP, WTA та ITF.
Багато важливого і цікавого завжди є тут:
sbs.com.au/language/ukrainian

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