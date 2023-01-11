Бюлетень SBS новин - 11-01-2023

Сьогодні виповнюється 50 років з дня виходу Австралії з війни у В'єтнамі. Під час участі Австралії 60 000 вояків служили у В'єтнамі, з них 523 були вбиті і майже 2 500 були поранені.





Президент України Володимир Зеленський просить союзників про більшу підтримку:



Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську аґресію та завдати історичної поразки державі-терористу. І це важливо не тільки для нас. Це важливо для глобальної демократії, для всіх тих, хто цінує свободу. Це важливо тим більше, коли Росія збирає сили для нової ескалації.

Двом чоловікам було пред'явлено звинувачення в низці правопорушень після того, як вони в Мельбурні викрали автомобіль, в якому малюк спав на задньому сидінні.





Нині у Мельбурні Tennis Plays for Peace – це глобальна ініціатива, спрямована на об’єднання тенісної спільноти та вболівальників для підтримки гуманітарної допомоги під час війни в Україні. Його підтримують усі турніри Великого шолома, ATP, WTA та ITF.

