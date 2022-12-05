SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 5/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

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Published 5 December 2022 at 7:15pm
By Debora Groake, Catriona Stirrat
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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5/12/2022. Про найважливіші події в Австралії, Україні та світі. Деякі громади Південної Австралії готуються до підняття води у річці Murray River та можливих затоплень. Після візиту в цей район, Renmark in the state's Riverland region, Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе повідомив владі радіо 5AA, що деякі об'єкти в Південній Австралії будуть затоплені. Комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини висловив жах від того, що він називає «безглуздими вбивствами», під час початку своєї чотириденної поїздки в Україну.

Published 5 December 2022 at 7:15pm
By Debora Groake, Catriona Stirrat
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Запущено нещодавно реформований додаток MyGov, який використовується австралійцями для доступу до низки державних послуг в Інтернеті.

Уряд Нової Зеландії починає розслідування щодо поводження країни з пандемією COVID-19.

Президент України Володимир Зеленський закликає українців допомогти один одному пережити сувору зиму. У своєму нічному зверненні в неділю Президент Зеленський заявив, що Росія сподівається використати зиму проти українців, і що його народ змушений боротися з цим терором...


У новому звіті було виявлено, що різні підприємства та організації орієнтуються на працівників з культурно та мовно різноманітного походження, тобто мігрантів, за допомогою рекламних роликів та оголошень, і які пропонують і платять мігрантам набагато нижче встановлених законом мінімальних ставок.

Про це і більше є тут:
sbs.com.au/ukrainian




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