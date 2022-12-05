Бюлетень SBS новин - 5/12/2022

Запущено нещодавно реформований додаток MyGov, який використовується австралійцями для доступу до низки державних послуг в Інтернеті.





Уряд Нової Зеландії починає розслідування щодо поводження країни з пандемією COVID-19.





Президент України Володимир Зеленський закликає українців допомогти один одному пережити сувору зиму. У своєму нічному зверненні в неділю Президент Зеленський заявив, що Росія сподівається використати зиму проти українців, і що його народ змушений боротися з цим терором...





У новому звіті було виявлено, що різні підприємства та організації орієнтуються на працівників з культурно та мовно різноманітного походження, тобто мігрантів, за допомогою рекламних роликів та оголошень, і які пропонують і платять мігрантам набагато нижче встановлених законом мінімальних ставок.



