Бюлетень SBS новин - 27-01-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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27-01-2023. Про найважливіше із подій в Австралії, Україні та світі. Восьмирічний хлопчик був вражений громовою блискавкою на південному узбережжі Нової Південної Валії. Війна в Україні. Австралія заявляє, що глибоко стурбована рішенням М'янми скасувати свою амністію звільнення австралійського професора економіки. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Міністр закордонних справ Угорщини звернувся до постійних членів Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з проханням розпочати переговори про припинення війни в Україні.

Єврейські діячі кажуть, що австралійцям потрібно пам'ятати про уроки Голокосту - сьогодні проводиться День пам'яті про геноцид шести мільйонів людей.

Палестина оголосила, що припиняє угоду про співпрацю в галузі безпеки з Ізраїлем після загибелі дев'яти людей.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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