Бюлетень SBS новин - 27-01-2023

Міністр закордонних справ Угорщини звернувся до постійних членів Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з проханням розпочати переговори про припинення війни в Україні.





Єврейські діячі кажуть, що австралійцям потрібно пам'ятати про уроки Голокосту - сьогодні проводиться День пам'яті про геноцид шести мільйонів людей.





Палестина оголосила, що припиняє угоду про співпрацю в галузі безпеки з Ізраїлем після загибелі дев'яти людей.





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