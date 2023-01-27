Бюлетень SBS новин - 27-01-2023

Міністр закордонних справ Угорщини звернувся до постійних членів Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з проханням розпочати переговори про припинення війни в Україні.
Єврейські діячі кажуть, що австралійцям потрібно пам'ятати про уроки Голокосту - сьогодні проводиться День пам'яті про геноцид шести мільйонів людей.
Палестина оголосила, що припиняє угоду про співпрацю в галузі безпеки з Ізраїлем після загибелі дев'яти людей.
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