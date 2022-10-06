SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 6/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 6 October 2022 at 5:25pm, updated 6 October 2022 at 5:27pm
By Deborah Groarke, Bogdan Rudnytski, Marcus Megalokonomos
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS

6/10/2022. Про деякі важливі події в Австралії, Україні та світі. Уряд Нової Південної Валії повідомляє, що все більше людей з кожним днем стають ізольованими, оскільки повені на заході штату поширюються. Війна в Україні. Федеральний уряд заявляє, що перелік робочих місць, де спостерігається дефіцит кваліфікованих кадрів, за останній рік збільшився майже вдвічі. Список пріоритетів виріс зі 153 до 286 професій...

Published 6 October 2022 at 5:25pm, updated 6 October 2022 at 5:27pm
By Deborah Groarke, Bogdan Rudnytski, Marcus Megalokonomos
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Північна Корея випустила ще одну ракету, оскільки в реґіоні продовжується напруженість.

США розкритикували рішення ОПЕК скоротити квоти на видобуток.

Українська влада представила свіжі докази, які звинувачують російські війська у скоєнні військових злочинів. Генпрокурор країни Андрій Костін заявляє, що докази тортур і вбивств продовжують виявлятися в районах, повторно відвойованих у російських військ, включаючи випадки, виявлені в Харківській області.

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У Москві президент Росії Володимир Путін підписав документи щодо чотирьох реґіонів України на приєдняння до території Росії.

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