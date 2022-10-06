Бюлетень SBS новин - 6/10/2022

Північна Корея випустила ще одну ракету, оскільки в реґіоні продовжується напруженість.





США розкритикували рішення ОПЕК скоротити квоти на видобуток.





Українська влада представила свіжі докази, які звинувачують російські війська у скоєнні військових злочинів. Генпрокурор країни Андрій Костін заявляє, що докази тортур і вбивств продовжують виявлятися в районах, повторно відвойованих у російських військ, включаючи випадки, виявлені в Харківській області.





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У Москві президент Росії Володимир Путін підписав документи щодо чотирьох реґіонів України на приєдняння до території Росії.



