SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 30/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 30 November 2022 at 4:16pm, updated an hour ago at 4:20pm
By Debora Groake, Bogdan Rudnytski, Nikki Canning
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages

30/11/2022. Про найважливіше із подій в Австралії, Україні та світі. Парламент Австралії проголосував за осудження Скотта Моррісона через скандал з його таємними призначеннями на посади кількох міністерств, хоча пан Моррісон не порушив закону і назвав це "політикою відплати" опозиціонерів. Остаточне голосування було 86 "за", 50 "проти". Більше новин є тут: sbs.com.au/ukrainian

Published 30 November 2022 at 4:16pm, updated an hour ago at 4:20pm
By Debora Groake, Bogdan Rudnytski, Nikki Canning
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Поліція знайшла тіло чоловіка, який пропав безвісти під час повені на південному заході Нової Південної Валії минулого тижня.

У Північній території офіційно підвищено мінімальний вік кримінальної відповідальності. Пороговий вік тепер перемістився з 10 до 12 років. Схвалення парламентом законодавства робить територію першою юрисдикцією в Австралії, яка скасувала мінімальний вік, з якого особа може вважатися кримінально відповідальною за правопорушення.

Міністр з питань промисловості Австралії Ед Гусіч каже, що уряд сповнений рішучості вирішити енергетичну кризу, коли зустрінеться з колегами зі штатів та територій наступного тижня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль тепер заявляє, що всі регіони країни підключені до енергосистеми, але за винятком Херсонського регіону. Сполучені Штати у відповідь пообіцяли 53 (US) мільйони доларів на придбання обладнання для електромереж України, включаючи розподільчі трансформатори та автоматичні вимикачі.

Було виявлено, що англійська лабораторія допустила помилки при тестуванні зразків COVID, що призвело до неправильного повідомлення про десятки тисяч позитивних випадків коронавірусу і можливих смертей 20 осіб.

Socceroos
Avustralya Erkekler Milli Takımı Katar 2022 hedefinde Peru engelini aşmaya çalışacak. Source: Supplied / Supplied by FA

Чемпіонат Світу з футболу 2022 у Катарі. США обіграли Іран. Англія, Синегал, США і Нідерланди вийшли до 1/16 фінальної частини чемпіонату. Австралія гратиме з Данією останню гру у групі за вихід у наступний етап світових змагань.

Більше новин є тут:
sbs.com.au/ukrainian

Share

Latest podcast episodes

Painter and architect Mаrusia Jarockyj.

Нова виставка в Українському музеї в Австралії

First Lady of Ukraine Olena Zelenska met with British Prime Minister Rishi Sunak and his wife Akshata Murty during her visit to London..jpg

Україна сьогодні - 30/11/2022

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 29/11/2022

Protestors wave Ukrainian flag

Протест біля резиденції НАТО у Брюсселі