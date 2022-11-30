Бюлетень SBS новин - 30/11/2022

Поліція знайшла тіло чоловіка, який пропав безвісти під час повені на південному заході Нової Південної Валії минулого тижня.





У Північній території офіційно підвищено мінімальний вік кримінальної відповідальності. Пороговий вік тепер перемістився з 10 до 12 років. Схвалення парламентом законодавства робить територію першою юрисдикцією в Австралії, яка скасувала мінімальний вік, з якого особа може вважатися кримінально відповідальною за правопорушення.





Міністр з питань промисловості Австралії Ед Гусіч каже, що уряд сповнений рішучості вирішити енергетичну кризу, коли зустрінеться з колегами зі штатів та територій наступного тижня.





Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль тепер заявляє, що всі регіони країни підключені до енергосистеми, але за винятком Херсонського регіону. Сполучені Штати у відповідь пообіцяли 53 (US) мільйони доларів на придбання обладнання для електромереж України, включаючи розподільчі трансформатори та автоматичні вимикачі.





Було виявлено, що англійська лабораторія допустила помилки при тестуванні зразків COVID, що призвело до неправильного повідомлення про десятки тисяч позитивних випадків коронавірусу і можливих смертей 20 осіб.





Avustralya Erkekler Milli Takımı Katar 2022 hedefinde Peru engelini aşmaya çalışacak. Source: Supplied / Supplied by FA



Чемпіонат Світу з футболу 2022 у Катарі. США обіграли Іран. Англія, Синегал, США і Нідерланди вийшли до 1/16 фінальної частини чемпіонату. Австралія гратиме з Данією останню гру у групі за вихід у наступний етап світових змагань.



