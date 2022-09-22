SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 22/09/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Published 22 September 2022 at 4:36pm, updated 2 hours ago at 4:55pm
By Omoh Bello, Bogdan Rudnytski, Allan Lee, Nicola Canning
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS

22/09/2022. Про найважлиіші події в Австралії, Україні та світі. "Сьогодні сумний день, день національної жалоби", - наголосив Ґенерал-ґубернатор David Hurley. Хвилиною мовчання по всій Австралії було вшановано покійну Королеву Єлизавета II. А у Парламенті Австралії відбулася офіційна церемонія у пошану Королеви. Австралія, СШАта інші світові лідери в ООН засуджують оголошення президентом Росії Володимиром Путіним військової мобілізації на війну в Україні.

Published 22 September 2022 at 4:36pm, updated 2 hours ago at 4:55pm
By Omoh Bello, Bogdan Rudnytski, Allan Lee, Nicola Canning
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Prime Minister Anthony Albanese during the National Memorial Service for Queen Elizabeth II at Parliament House .jpg
Prime Minister Anthony Albanese during the National Memorial Service for Queen Elizabeth II at Parliament House on September 22, 2022 in Canberra, Australia.
Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонґ зустрілася зі своїми новозеландськими та канадськими колегами, щоб обговорити посилення голосів корінних народів у зовнішній політиці. Це відбувається в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН, що проходить у Нью-Йорку, де пані Вонґ очолює делеґацію Австралії.

"...Ми на зв'язку з нашими українськими колегами. Ми розуміємо надзвичайно складні обставини, з якими вони стикаються. Ми продовжимо працювати з партнерами для підтримки України і продовжимо розглядати запити, які надходять", - Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонґ .

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Сьогодні прогнозуються значні дощі на вже насичених водозборах, що створює ризик повеней для громад уздовж середнього і північного узбережжя, Гантер реґіону та навколо північних річок.

Про це і більше - на веб-сторінці
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