Бюлетень SBS новин - 22/09/2022

Prime Minister Anthony Albanese during the National Memorial Service for Queen Elizabeth II at Parliament House on September 22, 2022 in Canberra, Australia. Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонґ зустрілася зі своїми новозеландськими та канадськими колегами, щоб обговорити посилення голосів корінних народів у зовнішній політиці. Це відбувається в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН, що проходить у Нью-Йорку, де пані Вонґ очолює делеґацію Австралії.





"...Ми на зв'язку з нашими українськими колегами. Ми розуміємо надзвичайно складні обставини, з якими вони стикаються. Ми продовжимо працювати з партнерами для підтримки України і продовжимо розглядати запити, які надходять", - Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонґ .





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Сьогодні прогнозуються значні дощі на вже насичених водозборах, що створює ризик повеней для громад уздовж середнього і північного узбережжя, Гантер реґіону та навколо північних річок.



