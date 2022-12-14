Бюлетень SBS новин - 14/12/2022

Source: SBS / SBS Ukrainian
Published 14 December 2022 at 3:53pm
By Hannah Kwon, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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14/12/2022. Про найважливіші події в Австралії, Україні та світі - у бюлетені SBS Radio. Колишній Прем'єр-міністр Скотт Моррісон дає свідчення перед Королівською комісією про невдалу схему Robodebt. Президент України звернувся до Парламенту Нової Зеландії. Хорватські вболівальники в Австралії пишаються виступом своєї команди, а аргентинці святкують вихід до фіналу чемпіонату світу. More news / Більше новин: sbs.com.au/ukrainian
Published 14 December 2022 at 3:53pm
By Hannah Kwon, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
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