Бюлетень SBS новин - 22-12-2022

Попередження про повінь було випущено для частин Північної Території напередодні проґнозованих сильних опадів. Бюро метеоролоґії заявляє, що в деяких частинах Top End можливі повені через обсяг води, який очікується в серії сильних гроз. Сьогодні очікується кількість опадів від 30 до 100 міліметрів ( 22 грудня), тоді як на п'ятницю проґнозується ще від 40 до 70 міліметрів.





Західна Австралія оголосила про плани змінити процес, якого трансгендерні люди повинні дотримуватися, щоб їх особистість була юридично визнана.





Влада встановила джерело забрудненої партії шпинату, який змусив загальнонаціонально відкликати продукти з полиць супермаркетів.





