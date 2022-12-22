SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 22-12-2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 22 December 2022 at 5:01pm
By Debora Groake, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages

22-12-2022. Із потоку новин в Австралії, Україні та світі. Більше допомоги, побіцяної від США, під час несподіваного візиту Президента України до Білого дому. Міністерка закордонних справ Австралії заявила, що "в інтересах Австралії, щоб наші відносини з Китаєм були стабілізовані. Ми також чітко дали зрозуміти, що вважаємо, що це також відповідає інтересам Китаю". SBS news in Ukrainian 24/7: sbs.com.au/ukrainian

Published 22 December 2022 at 5:01pm
By Debora Groake, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Попередження про повінь було випущено для частин Північної Території напередодні проґнозованих сильних опадів. Бюро метеоролоґії заявляє, що в деяких частинах Top End можливі повені через обсяг води, який очікується в серії сильних гроз. Сьогодні очікується кількість опадів від 30 до 100 міліметрів ( 22 грудня), тоді як на п'ятницю проґнозується ще від 40 до 70 міліметрів.

Західна Австралія оголосила про плани змінити процес, якого трансгендерні люди повинні дотримуватися, щоб їх особистість була юридично визнана.

Влада встановила джерело забрудненої партії шпинату, який змусив загальнонаціонально відкликати продукти з полиць супермаркетів.


SBS news in Ukrainian 24/7: 
sbs.com.au/ukrainian


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