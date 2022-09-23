SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 23/09/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 23 September 2022 at 4:34pm, updated an hour ago at 4:58pm
By Sunil Awasthi, Bogdan Rudnytski, Hannah Kwon
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS

23/09/2022. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі. Федеральний парламент Австралії відновлює свою роботу. Побоювання з приводу крадіжки особистих даних для мільйонів австралійців після кібератаки на Optus. Розмови і натяки про австралійську республіку тривають... Повернення параду і A-F-L Grand Final уже завтра у Мельбурні.

Published 23 September 2022 at 4:34pm, updated an hour ago at 4:58pm
By Sunil Awasthi, Bogdan Rudnytski, Hannah Kwon
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Громади на кордоні Нової Південної Валії та Квінсленда перебувають у стані підвищеної готовності до раптових повеней. У деяких районах за три години випало понад 20 сантиметрів дощу. Ряд внутрішніх річкових водозборів затоплені, і очікується, що вони залишаться такими протягом наступних місяців.

Австралія взяла участь у засіданні нової ініціативи під проводом США в Тихоокеанському реґіоні. Міністри закордонних справ так званої групи Blue Pacific зустрілися в Нью-Йорку.

Міністр оборони Річард Марлс заявив, що Австралія готується до того, що російсько-український військовий конфлікт буде затягнутим. Україна запросила більше військової допомоги від Австралії у вигляді техніки та артилерії. Пан Марлс натякає, що це все, швидше за все, буде надано.

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"Україна потребуватиме підтримки з боку країн у довгостроковій перспективі – саме так ми це бачимо. До цього моменту ми були одними з найбільших контрибюторів України поза НАТО. Ми працюємо з Україною в уряді. І ми подбаємо про те, щоб ми надали підтримку Україні, щоб вони могли в кінцевому підсумку вирішити цей конфлікт на своїх умовах. І саме так ми повинні до цього підходити"- Міністр оборони Австралії Річард Марлс.
Richard Marles
Credit: Photo By Isam J.
Міністр оборони Австралії Річард Марлс.

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