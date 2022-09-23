Бюлетень SBS новин - 23/09/2022

Громади на кордоні Нової Південної Валії та Квінсленда перебувають у стані підвищеної готовності до раптових повеней. У деяких районах за три години випало понад 20 сантиметрів дощу. Ряд внутрішніх річкових водозборів затоплені, і очікується, що вони залишаться такими протягом наступних місяців.





Австралія взяла участь у засіданні нової ініціативи під проводом США в Тихоокеанському реґіоні. Міністри закордонних справ так званої групи Blue Pacific зустрілися в Нью-Йорку.





Міністр оборони Річард Марлс заявив, що Австралія готується до того, що російсько-український військовий конфлікт буде затягнутим. Україна запросила більше військової допомоги від Австралії у вигляді техніки та артилерії. Пан Марлс натякає, що це все, швидше за все, буде надано.





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"Україна потребуватиме підтримки з боку країн у довгостроковій перспективі – саме так ми це бачимо. До цього моменту ми були одними з найбільших контрибюторів України поза НАТО. Ми працюємо з Україною в уряді. І ми подбаємо про те, щоб ми надали підтримку Україні, щоб вони могли в кінцевому підсумку вирішити цей конфлікт на своїх умовах. І саме так ми повинні до цього підходити"- Міністр оборони Австралії Річард Марлс.

Credit: Photo By Isam J. Міністр оборони Австралії Річард Марлс.



