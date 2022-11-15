SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 15/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Published 15 November 2022 at 6:03pm, updated 4 hours ago at 6:07pm
By Hannah Kwon, Bogdan Rudnytski, Samantha Beniac-Brook
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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15/11/2022. Про найважливіше із подій в Австралії, Україні та світі. Накази про евакуацію від повені видані для жителів поселення Форбс, де рівень річок піднімається швидше, ніж очікувалося... Торгові санкції, ймовірно, будуть на порядку денному, коли Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном сьогодні...

Published 15 November 2022 at 6:03pm, updated 4 hours ago at 6:07pm
By Hannah Kwon, Bogdan Rudnytski, Samantha Beniac-Brook
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Президент США Джо Байден провів власні переговори віч-на-віч з президентом Китаю в кулуарах саміту G-20. Тригодинна зустріч мала на меті послабити напруженість між двома економічними наддержавами, яка загрожувала перерости в нову холодну війну.

Президент України здійснив несподіваний візит до південного міста Херсон через кілька днів після того, як його українська армія відбила від російських військ. Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими та населенням в центрі міста.

Про це і більше тут:
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