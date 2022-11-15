Бюлетень SBS новин - 15/11/2022

Президент США Джо Байден провів власні переговори віч-на-віч з президентом Китаю в кулуарах саміту G-20. Тригодинна зустріч мала на меті послабити напруженість між двома економічними наддержавами, яка загрожувала перерости в нову холодну війну.





Президент України здійснив несподіваний візит до південного міста Херсон через кілька днів після того, як його українська армія відбила від російських військ. Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими та населенням в центрі міста.



