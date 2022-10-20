SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 20/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 20 October 2022 at 5:16pm, updated 3 hours ago at 5:22pm
By Stephanie Corsetti, Bogdan Rudnytski, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS

20/10/2022. Про найважливіші події в Австралії, Україні та світі. Федеральний уряд посилює реагування на повені у Вікторії та у деяких частинах Нової Південної Валії, долучаючи військове оборонне відомство. Міністр з питань кібербезпеки закликає австралійські компанії вжити більш рішучих заходів для захисту інформації про клієнтів після чергового порушення зх витоком даних. У середу Medibank заявив, що отримав повідомлення від передбачуваних хакерів про інформацію щодо клієнтів приблизно через тиждень після кібератаки...

Published 20 October 2022 at 5:16pm, updated 3 hours ago at 5:22pm
By Stephanie Corsetti, Bogdan Rudnytski, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Федеральний бюджет наступного тижня має включати оновлення національної широкосмугової мережі Австралії на 2,4 мільярда доларів. За оцінками, до 1.5 мільйона будинків і підприємств матимуть повний доступ до NBN протягом наступних чотирьох років.

Лідери Європейського Союзу проведуть саміт у четвер, щоб протистояти зростаючій енергетичній кризі, спровокованій бойовими діями Росії в Україні. Ціни на природний газ за літо зросли, і ЄС звинувачує Росію у спробі використовувати енергію як зброю шантажу.

Україна продовжує контрнаступ на сході та півдні, щоб спробувати повернути території України до зими

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Президент США Д. Байден заявив, що 15 мільйонів барелів нафти буде надано з нафтового резерву, і каже, що США готові знову скористатися запасами на початку 2023 року. Проміжні вибори до Конгресу відбудуться 8 листопада.

Незалежний огляд реагування Австралії на пандемію виявив, що уряди не змогли досягти правильного балансу, приймаючи рішення про закриття шкіл у розпал COVID-19. У четвер виповнюється 1000 днів з тих пір, як чиновники охорони здоров'я підтвердили першу інфекцію COVID-19, а з початку пандемії в Австралії було зафіксовано понад 15 000 смертей.
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