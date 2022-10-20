Бюлетень SBS новин - 20/10/2022

Федеральний бюджет наступного тижня має включати оновлення національної широкосмугової мережі Австралії на 2,4 мільярда доларів. За оцінками, до 1.5 мільйона будинків і підприємств матимуть повний доступ до NBN протягом наступних чотирьох років.





Лідери Європейського Союзу проведуть саміт у четвер, щоб протистояти зростаючій енергетичній кризі, спровокованій бойовими діями Росії в Україні. Ціни на природний газ за літо зросли, і ЄС звинувачує Росію у спробі використовувати енергію як зброю шантажу.





Україна продовжує контрнаступ на сході та півдні, щоб спробувати повернути території України до зими





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Президент США Д. Байден заявив, що 15 мільйонів барелів нафти буде надано з нафтового резерву, і каже, що США готові знову скористатися запасами на початку 2023 року. Проміжні вибори до Конгресу відбудуться 8 листопада.



