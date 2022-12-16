Бюлетень SBS новин - 16/12/2022

Уряд пана Альбанізі скасував правило, що вимагає від місцевих Рад проводити церемонії надання громадянства в День Австралії через «операційні» причини.



Сьогоднішні зміни скасували правила, введені колишнім Прем'єр-міністром Скоттом Моррісоном у 2019 році, які, за словами пана Альбанізі , зупинять Ради від «гри в політику з Днем Австралії». Міністр імміграції Ендрю Джайлз повідомив, що тепер лейбористи дозволять місцевим радам проводити церемонії за три дні до або після 26 січня, що було описано як «прагматичне» рішення.





Королівський австралійський коледж лікарів загальної практики закликав Уряд допомогти лікарям загальної практики покращити психічне здоров'я в сільських та віддалених районах. Це сталося після того, як Університет Джеймса Кука оприлюднив нове дослідження, яке показало, що пацієнти, які живуть за межами міст Австралії, мають вищі показники щодо спроб самогубств та завершеного самогубства, гірше психічне здоров'я та більші бар'єри для доступу до психіатричної допомоги.





Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив, що підтримає приєднання Африканського союзу до групи великих економік G20 як постійного члена.



Cancer screening increases survival rate Credit: WQIO Міґрантки та корінні жінки надмірно представлені серед більш ніж 900 діаґнозів раку шийки матки щороку. Скринінг тепер пропонується з інтервалом у п'ять років, з новим варіантом самостійного скринінгу. Але показники скринінгу впали під час пандемії COVID-19, і професор Ради з питань раку Карен Канфелл закликає всіх жінок пройти перевірку:



Чим раніше буде виявлено передрак або рак, тим більші варіанти лікування будуть доступні для вас. Зараз ми досягаємо в середньому відносно високої виживаності при раку шийки матки в Австралії - близько 75 відсотків за п'ять років загалом. Отже, це, очевидно, вище, ніж деякі види раку.





Сьогодні ввечері SpaceX запускає новаторський супутник NASA для моніторингу води, де два австралійські експерти відіграють ключову роль у науковій місії



