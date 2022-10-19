Бюлетень SBS новин - 19/10/2022

Source: SBS / SBS Ukrainian
Published 19 October 2022 at 7:37pm
By Hannah Kwon, Bogdan Rudnytski, Stephanie Corsetti
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
19/10/2022. Із потоку новин в Австралії, Україні та світі. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі каже, що люди повинні дотримуватися порад співробітників Служби екстреної допомоги. Друга смерть зафіксована через надзвичайну ситуацію з повінню у Вікторії. Президент України закликає жителів економити електроенергію, оскільки майже третина електростанцій країни зруйнована...
Published 19 October 2022 at 7:37pm
By Hannah Kwon, Bogdan Rudnytski, Stephanie Corsetti
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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