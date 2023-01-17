Бюлетень SBS новин - 17-01-2023

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

17-01-2023. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі. Скарбник Федерального уряду Австралії виступає на захист обмеження цін на газ після того, як газові компанії критикують дії керівництва у цій ділянці бізнесу. Президент України про ситуацію у Дніпрі. Паводкові води, що піднімаються, відрізують громади в північному Квiнсленді та у північній частині Західної Австралії. Заборона російського прапора на тенісному турнірі АО 2023. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Федеральний уряд оголосив, що створить новий центр для ветеранів і сімей на півночі Брiзбена. Грант у розмірі 5,4 мільйонa доларів організації «Lives Lived Well» піде на розвиток центру підтримки зайнятості ветеранів, психічного здоров'я, житла і адвокації.

Профспілка поліції Вікторії стверджує, що нові правила, що обмежують повноваження офіцерів заарештовувати людей за сп'яніння і появу в громадських місцях, зроблять штат менш безпечним.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian

Більше про події в Україні можна дізнатися тут:
SBS Ukrainian - SBS Українською

Share

Latest podcast episodes

Вшанування Героїв Крут у час відновлення Незалежності України.jpeg.jpg

Трагедія Крут і відлуння січневих подій

President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with incumbent OSCE Chairman-in-Office, Minister of Foreign Affairs of North Macedonia Bujar Osmani. A.jpeg

Україна сьогодні - 17-01-2023

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 16-01-2023

We must do everything to stop ruscism in the same way that the free world once stopped Nazism – address of President of Ukraine.jpeg

Україна сьогодні - 16-01-2023