Бюлетень SBS новин - 17-01-2023

Федеральний уряд оголосив, що створить новий центр для ветеранів і сімей на півночі Брiзбена. Грант у розмірі 5,4 мільйонa доларів організації «Lives Lived Well» піде на розвиток центру підтримки зайнятості ветеранів, психічного здоров'я, житла і адвокації.





Профспілка поліції Вікторії стверджує, що нові правила, що обмежують повноваження офіцерів заарештовувати людей за сп'яніння і появу в громадських місцях, зроблять штат менш безпечним.





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