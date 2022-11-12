Життя в Австралії. Переваги та ризики онлайн-покупок

Highlights Оскільки електронна комерція в Австралії набуває все більшої популярності, онлайн-покупці також все більше наражаються на небезпеку

Багато програм лояльності роздрібних продавців пропонують знижки в обмін на персональні дани клієнтів для маркетингових цілей

Ці дані цікавлять хакерів для власної вигоди, оскільки їх можна продати на чорному ринку з метою отримання прибутку

Кіберзлочинці також створюють підроблені онлайн-магазини, щоб викрадати гроші та особисті дані людей

Популярність онлайн-шопінгу неухильно зростала останнє десятиліття, проте справжній сплеск відбувся у час карантину COVID-19.





Згідно з нещодавно опублікованими дослідженнями , майже кожен п’ятий австралієць купує принаймні деякі продукти в Інтернеті. Інші дослідження свідчать про те, що покупки в онлайн-супермаркетах збільшилися майже втричі під час пандемії.





Доктор Луїз Гріммер є дослідником і старшим викладачем маркетингу в Коледжі бізнесу та економіки Університету Тасманії. За її словами, хоча деякі з великих компаній мали хороші онлайн-магазини ще до пандемії, криза підштовхнула багатьох інших підприємців опанувати цей вид торгівлі, або вдосконалити свої існуючі інтернет платформи та послуги.





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За її словами, до пандемії лише 40 відсотків австралійських споживачів робили покупки в Інтернеті. Тепер ця цифра помітно зросла, і зараз близько 50 відсотків споживачів регулярно роблять покупки в Інтернеті.





Доктор Гріммер пояснює, щоб зберегти свій бінес багато роздрібних торговців покращили свої веб-сайти, удосконалили способи роботи з клієнтами, варіанти доставки, розробили системи знижок.





Вона розповідає, що покупки в онлайн-магазинах часто допомагають заощадити, за рахунок розпродажі або спеціальних купонів, можливості повернути товар і спеціальних пропозицій, споживачі повинні знати, що ці магазини також можуть збирати їхні особисті дані та відстежувати їх дії при здійсненні інтернет-покупок.





Звичайно, що таким чином вони відстежуватимуть ваші дії на веб-сайті, і ви передаєте частину своєї особистої інформації Доктор Луїз Гріммер, дослідник і старший викладач маркетингу в Коледжі бізнесу та економіки Університету Тасманії.

Source: Getty / Getty Images Бази даних, що містять інформацію про клієнтів, можуть використовуватися підприємствами для законних маркетингових цілей. Їх також можна законно монетизувати або продавати іншим стороннім компаніям, якщо це дозволено угодою користувача.





Однак ця інформація також приваблює кіберзлочинців і хакерів, які хочуть використати її для власної вигоди, адже особисту інформацію можна продати на чорному ринку з метою отримання прибутку.



Фіктивні інтернет-магазини та викрадення особистих даних

Інший ризик онлайн-покупок полягає в існуванні фіктивних інтернет-магазинів, створених шахраями, для викрадення грошей або особистих даних людей.





Як пояснює заступник голови Австралійської комісії з питань конкуренції та захисту споживачів Делія Рікард, сьогодні шахраї відкривають фіктивні магазини або онлайн, або все частіше в соціальних мережах.





Пані Рікард зазначає, що сайт має незвичні чи дивні способи оплати, такі як банківські перекази, криптовалюта або ваучери, це, швидше за все, шахрайство.





Вона попереджає, що онлайн-шахраї регулярно видають себе за австралійські компанії, щоб завоювати довіру.



Вони часто рекламують продукти з дуже низькими цінами або надзвичайними перевагами, надто хорошими, щоб бути правдою.

За її словами, часто злочинці видають себе за австралійську компанію. Використовують підробний австралійський реєстраційний номер.





Пані Рікард радить онлайн-покупцям ознайомитися з публікаціями веб-сайту Scamwatch , де міститься інформація про поширені онлайн-шахрайства, також там можна повідомити про подібні випадки чи отримати допомогу. Інформація також доступна в Інтернеті різними мовами.



Що швидше ви виявите шахрайство, і повідомите про це своєму банку, то краще ви зможете захистити себе Делія Рікард, заступник голови Австралійської комісії з питань конкуренції та захисту споживачів

Зростання попиту сповільнило доставку продуктів, через що клієнтам стало важче визначити, чи їх ошукали, чи це справді затримка.





Як пояснює пані Пікард, все важче визначити чи вас ошукали, чи ні, через проблеми з доставкою. Це також означає, що потрібно більше часу щоб отримати замовлення.





Однак пані Рікард додає, що багато онлайн-шахраїв прагнуть отримати особисті ідентифікаційні дані особи, такі як імя, вік і адреса. Інша інформація, на яку полюють шахраї – водійські права, номери паспортів.



Що робити, якщо ви стали жертвою шахрайства

Пані Рікард закликає всіх, кого обманом змусили надати будь-яку особисту інформацію, якомога швидше зв’язатися зі Scamwatch.





Ви також можете зв’язатися з idcare.org, фінансованою державою організацією, яка допомагає боротися з викраденням особистих даних





Доктор Гріммер також рекомендує онлайн-покупцям ретельно перевіряти, надійність сайту, перш ніж надавати платіжну або особисту інформацію.



Scam Source: Getty / Getty Images Як пояснює Доктор Ґріммер ви можете побачити у своєму браузері URL-адресу роздрібного продавця, переконайтеся, що там є маленький значок замка, тому що це означає, що ви здійснюєте покупки на безпечному сайті. Ви можете також подивитися в Інтернеті, щоб переконатися, що це відомий магазин і що інші люди робили там покупки та мали гарний досвід, і ви можете переглянути такі речі, як відгуки та рейтинги.





Доктор Ґріммер також пропонує людям, які вперше здійснюють онлайн-покупки, проконсультуватися зі своєю сім’єю чи друзями, щоб переконатися, що торгова платформа, на якій вони перебувають, заслуговує довіри.



