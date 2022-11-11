SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 11/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 11 November 2022 at 6:43pm
By Debora Groake, Bogdan Rudnytski, Julien Quillet
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages

11/11/2022. Про найважливіші події в Австралії, Україні та світі. Хакери, відповідальні за крадіжку безлічі записів клієнтів з Medibank, були ідентифіковані. Комісар федеральної поліції Австралії Reece Kershaw каже, що вони вважають, що хакери походять з Росії. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі вирушив до Камбоджі, щоб взяти участь у саміті крїн Східної Азії, першому з серії зустрічей високого рівня в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Наступні дев'ять днів Прем'єр-міністр проведе на переговорах в Камбоджа, потім на G20 в Індонезія іТаїланді. Як очікується, одна зустріч відбудеться з головою КНР Сі Цзіньпіном...

Published 11 November 2022 at 6:43pm
By Debora Groake, Bogdan Rudnytski, Julien Quillet
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
День Пам'яті. Останки трьох австралійських солдатів були офіційно ідентифіковані більш ніж через сто років після того, як вони були вбиті в Першій світовій війні. Формальна ідентифікація є результатом кропіткого історичного, археологічного аналізу та аналізу ДНК австралійською армією. Троє солдатів - рядовий Волтер Аллен Грейс, рядовий Едвін Чарльз Грей і рядовий Томас Гіббенс. Перші двоє рядових були вбиті біля села Фромеллес на півночі Франції в 1916 році, а третій був убитий під час бойових дій у Бельгії.

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