Бюлетень SBS новин - 11/11/2022

День Пам'яті. Останки трьох австралійських солдатів були офіційно ідентифіковані більш ніж через сто років після того, як вони були вбиті в Першій світовій війні. Формальна ідентифікація є результатом кропіткого історичного, археологічного аналізу та аналізу ДНК австралійською армією. Троє солдатів - рядовий Волтер Аллен Грейс, рядовий Едвін Чарльз Грей і рядовий Томас Гіббенс. Перші двоє рядових були вбиті біля села Фромеллес на півночі Франції в 1916 році, а третій був убитий під час бойових дій у Бельгії.





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