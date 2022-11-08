Бюлетень SBS новин - 9/11/2022

Сенатор від Національної партії закликає Федеральний уряд Австралії розв'язати проблему нестачі надійного газу, а не підвищувати податки на енергію.





Посол США Лінда Томас-Гринфілд заявила, що Росія «посилила найгіршу кризу продовольчої безпеки, яку хто-небудь з нас коли-небудь бачив»...





Прем'єр-міністр Палестини на кліматичному саміті COP27 звинуватив Ізраїль в крадіжці палестинських природних ресурсів і знищенні природи.





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Експерти ООН попереджають нафтові компанії...





Австралійські тенісистки упевнено стартувала у Billie Jean King Cup, обігравши Словаччину з рахунком 2 : 1.



