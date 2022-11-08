SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 9/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Published 9 November 2022 at 10:54am
By Stephanie Corsetti, Bogdan Rudnytski, Essam Al-Ghalib
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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Найважливіше про події в Австралії, Україні та світі. Група вимагачів почала публікувати персональні дані клієнтів опісля злому австралійської страхової компанії Medibank. Працівники державного сектора Тасманії масово йдуть з роботи на страйк в прагненні до поліпшення оплати і поліпшення умов праці.

Published 9 November 2022 at 10:54am
By Stephanie Corsetti, Bogdan Rudnytski, Essam Al-Ghalib
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Сенатор від Національної партії закликає Федеральний уряд Австралії розв'язати проблему нестачі надійного газу, а не підвищувати податки на енергію.

Посол США Лінда Томас-Гринфілд заявила, що Росія «посилила найгіршу кризу продовольчої безпеки, яку хто-небудь з нас коли-небудь бачив»...

Прем'єр-міністр Палестини на кліматичному саміті COP27 звинуватив Ізраїль в крадіжці палестинських природних ресурсів і знищенні природи.

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Експерти ООН попереджають нафтові компанії...

Австралійські тенісистки упевнено стартувала у Billie Jean King Cup, обігравши Словаччину з рахунком 2 : 1.

Про це і більше тут:
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