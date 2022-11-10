Бюлетень SBS новин - 10/11/2022

Попередження про раптові повені та загрозливу астму у Вікторії, а також заклики до евакуації в Новій Південній Валії





Відновлення підйомів води і можливі великі повені в Новій Південній Валіїі і Вікторії. Попередження про раптову повінь було надіслано для східних регіонів Вікторії через сильні дощі.





З п'ятниці в західних і південних регіонах у Новій Південній Валіїі спостерігатиметься повернення опадів і гроз. Місцевим жителям Darlington Point East (Дарлінгтон-Пойнт-Іст) повідомлено готуватися до евакуації до 7 години вечора сьогодні, тоді як жителям переважно аборигенної спільноти Namoi Village настійно рекомендується залишити поселення до 16: 00 уже нині.





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Через побоювання щодо мародерства і небажання від'їжджати зі своєї землі, сім’ї та деякі жителі села Намоі відмовляються евакуюватися.





Державна стейтова служба з надзвичайних ситуацій Нової Південної Валії (SES) попереджає, що каналізаційна система в селі Намоі, за прогнозами, вийде з ладу, і жителі можуть не мати доступу до основних послуг, якщо вони залишаться.





«Члени спільноти в селі Намоі готові і розуміють наслідки перебування, і деякі прийняли це рішення залишитися там«, - ділиться речник стейтової служби з надзвичайних ситуацій Нової Південної Валії (SES) Джош Кларк.





Місцеві жителі, які погодилися евакуюватися, будуть переправлені в сусіднє поселення Walgett (Волгетт) і в місця тимчасового житла.





Основні попередження про морський вітер були випущені для Eden Coast з Нової Південної Валії з сьогоднішнього дня до завтра, а для Port Phillip у Вікторії сьогодні і для Східного узбережжя East Gippsland Coast у Вікторії з сьогоднішнього дня до завтра.





Між тим, рівень паводкових вод в Wakool Junction, Boundary Bend, Euston, Mildura і Wentworth може стати вищим, ніж було зареєстровано в 1975 році.





Очікується, що велика повінь уздовж річки Murray River at Moama and Echuca продовжиться і в п'ятницю.





Попередження про раптову повінь також було випущене для східних регіонів Вікторії через сильні доші й можливі вітри, які викликають сильні опади.





Частини західної і центральної Вікторії сьогодні схильні до ризику загрозливої астми через поєднання високих рівнів пилку трави і дощів.





Тоді як деякі райони в регіоні мають низький або помірний ризик, жителям, котрі мають астму, регіону Wimmera region настійно рекомендується мати під рукою свої ліки і залишатися в приміщенні до і під час штормів.





Симптоми грозової астми включають постійний кашель, хрипи, задишку і ніяковість в грудях.





Люди, котрі страждають астмою і сінною лихоманкою можуть стежити за ситуацією на веб-сайті або через мобільний додаток VicEmergency - VicEmergency website or app





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Якщо ви знаходитеся в небезпечній для життя надзвичайній ситуації, подзвоніть на Triple Zero (000).





Подзвоніть в NSW SES за номером 132 500 і в службу екстреної допомоги Вікторії по телефону 1800 226 226, якщо ви потерпіли від штормів, вітру, граду або дерева, що впало, і якщо гілки дерев загрожують знищенню вашої власності або безпеці людини.





Щоб отримати доступ до цієї інформації іншими мовами, подзвоніть в Службу письмового і усного перекладу по телефону 131 450 (безкоштовний дзвінок) і попросіть їх подзвонити на гарячу лінію VicEmergency.



