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Бюлетень SBS новин - 10/11/2022

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Published 10 November 2022 at 4:29pm
By Julien Quillet, Debora Groake
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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10/11/2022. Про найважливіші події в Австралії, Україні, США та інших країнах світу. Підрахунок голосів триває після проміжних виборів в США, де республіканці отримують результат, що їх розчаровує. Корінний житель помер під час утримання під вартою в поліції в північному Квінсленді. Medibank повідомив про крадіжку даних у 9,7 млн чоловік, коли його база даних була зламана...

Published 10 November 2022 at 4:29pm
By Julien Quillet, Debora Groake
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Попередження про раптові повені та загрозливу астму у Вікторії, а також заклики до евакуації в Новій Південній Валії

Відновлення підйомів води і можливі великі повені в Новій Південній Валіїі і Вікторії. Попередження про раптову повінь було надіслано для східних регіонів Вікторії через сильні дощі.

З п'ятниці в західних і південних регіонах у Новій Південній Валіїі спостерігатиметься повернення опадів і гроз. Місцевим жителям Darlington Point East (Дарлінгтон-Пойнт-Іст) повідомлено готуватися до евакуації до 7 години вечора сьогодні, тоді як жителям переважно аборигенної спільноти Namoi Village настійно рекомендується залишити поселення до 16: 00 уже нині.

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Через побоювання щодо мародерства і небажання від'їжджати зі своєї землі, сім’ї та деякі жителі села Намоі відмовляються евакуюватися.

Державна стейтова служба з надзвичайних ситуацій Нової Південної Валії (SES) попереджає, що каналізаційна система в селі Намоі, за прогнозами, вийде з ладу, і жителі можуть не мати доступу до основних послуг, якщо вони залишаться.

«Члени спільноти в селі Намоі готові і розуміють наслідки перебування, і деякі прийняли це рішення залишитися там«, - ділиться речник стейтової служби з надзвичайних ситуацій Нової Південної Валії (SES) Джош Кларк.

 Місцеві жителі, які погодилися евакуюватися, будуть переправлені в сусіднє поселення Walgett (Волгетт) і в місця тимчасового житла.

Основні попередження про морський вітер були випущені для Eden Coast з Нової Південної Валії з сьогоднішнього дня до завтра, а для Port Phillip у Вікторії сьогодні і для Східного узбережжя East Gippsland Coast у Вікторії з сьогоднішнього дня до завтра.

Між тим, рівень паводкових вод в Wakool Junction, Boundary Bend, Euston, Mildura і Wentworth може стати вищим, ніж було зареєстровано в 1975 році.

Очікується, що велика повінь уздовж річки Murray River at Moama and Echuca продовжиться і в п'ятницю.

Попередження про раптову повінь також було випущене для східних регіонів Вікторії через сильні доші й можливі вітри, які викликають сильні опади.

Частини західної і центральної Вікторії сьогодні схильні до ризику загрозливої астми через поєднання високих рівнів пилку трави і дощів.

Тоді як деякі райони в регіоні мають низький або помірний ризик, жителям, котрі мають астму, регіону Wimmera region настійно рекомендується мати під рукою свої ліки і залишатися в приміщенні до і під час штормів.

Симптоми грозової астми включають постійний кашель, хрипи, задишку і ніяковість в грудях.

Люди, котрі страждають астмою і сінною лихоманкою можуть стежити за ситуацією на веб-сайті або через мобільний додаток VicEmergency -
VicEmergency website or app


Будьте в курсі останніх прогнозів від Бюро метеорології -

 
Стежте за останніми змінами

У Новій Південній Валії –
NSW SES


У Вікторії -
VIC SES


 

Якщо ви знаходитеся в небезпечній для життя надзвичайній ситуації, подзвоніть на Triple Zero (000).

Подзвоніть в NSW SES за номером 132 500 і в службу екстреної допомоги Вікторії по телефону 1800 226 226, якщо ви потерпіли від штормів, вітру, граду або дерева, що впало, і якщо гілки дерев загрожують знищенню вашої власності або безпеці людини.

 Щоб отримати доступ до цієї інформації іншими мовами, подзвоніть в Службу письмового і усного перекладу по телефону 131 450 (безкоштовний дзвінок) і попросіть їх подзвонити на гарячу лінію VicEmergency.

Якщо ви глухий, такий, що недочуває або маєте порушення мови / спілкування, зв'яжіться з Національною ретрансляційною службою по телефону 1800 555 677 і попросіть їх подзвонити на гарячу лінію VicEmergency.


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