Україна сьогодні -31-03-2023

Російська армія за минулу добу обстріляла Херсон і всю деокуповану частину Херсонщини. Учора ворог здійснив 45 обстрілів, випустивши 216 снарядів з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії по території Херсонщини. Під ворожим вогнем опинилися Бериславська, Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади. Є жертви серед цивільного населення. Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Деталі обстрілу розповів пресофіцер Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону Єдині новини.





"Лихо війни повернулося в Європу". Британський Король Чарльз III згадав Україну в своїй промові в парламенті Німеччини. Монарх вперше за багато років відвідав країну. У рамках свого візиту Його Величність Чарльз III відвідав центр для українських біженців у Берліні.



King Charles III has stated that the war launched by Russia against Ukraine trampled on freedom and threatened the security of Europe. “The unprovoked invasion of Ukraine has inflicted the most unimaginable suffering on so many innocent people. Countless lives have been destroyed; freedom and human dignity have been trampled in the most brutal way. The security of Europe has been threatened, as have our democratic values,” - King Charles III said at the Bundestag, an Ukrinform correspondent reports. However, according to him, the world did not stand aside. “Even as we abhor the appalling scenes of destruction, we can take heart from our unity — in defence of Ukraine, of peace and freedom,” the King said. Credit: Ukrinform.

Чотириста днів... Чотириста днів нашої оборони від повномасштабної аґресії. Це колосальний шлях, який ми пройшли. Усі разом – кожен і кожна, хто боровся і бореться за Україну. Хто дбав і дбає про державу й українців. Хто допомагав і допомагає нашій логістиці. Хто зміцнював і зміцнює українську стійкість. Україна пройшла найстрашніші дні того лютого. Витримали й цю зиму. Колосальні зусилля за цими словами... Ми пройшли минулорічну весну, що змінила хід цієї війни на користь нашої оборони. Минулого літа і восени ми довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю. Битва за Київ, Чернігів, за Сумщину... Повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсона, оборона Бахмута і Донбасу загалом – це героїзм українців, якого світові не забути. Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги, - сказав Володимир Зеленський.

In the Bakhmut area, the enemy launched 187 attacks using barrel and rocket artillery, 28 combat clashes were recorded on March 29. Serhiy Cherevatyi, Spokesman for the Eastern Group of the Armed Forces of Ukraine, said this on the air of the Yedyni Novyny news telethon, an Ukrinform correspondent reports. "Over the past day, the enemy launched 187 attacks using barrel and rocket artillery on our positions in the area of Orikhovo-Vasylivka, Dubovo-Vasylivka, Yahidne, Bohdanivka, and Bakhmut. 28 combat clashes took place there, in which the enemy lost 100 occupiers, 97 more were injured," the spokesman said. Credit: Ukrinform.



Українська православна церква Московського патріархату не покинула в четвер, 30 березня, територію Києво-Печерської лаври. Повідомляє Телевізійна Служба Новин. Нагадаємо, 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір безоплатного користування. Священники Української православної церква Московського патріархату і надалі проводять богослужіння в Лаврі. Митрополит Павло заявив, що ченці не мають наміру виселятися і не пропускатимуть представників комісії Міністерства культури на територію храму до того часу, допоки не отримають рішення суду. Представники Міністерства культури подали заяву до поліції через перешкоджання з боку Українська православна церква Московського патріархату роботі урядової комісії з прийняття-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".



Як інформує Радіо "Свобода".Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом) до національного заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.



«Суд відмовив у забезпеченні позову в справі №910/4552/23 від УПЦ до Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови договору, застосування наслідків недійсності розірвання договору № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю», – ідеться в повідомленні сервісу Opendatabot.





Graves of unidentified people killed by Russian soldiers during occupation of the Bucha town, are seen at the town's cemetery outside Kyiv. Credit: Ukrinform. У Львівському муніципальному центрі відкрилася виставка “Памфірова Маланка. Кінолабораторія”, на якій представлено експонати — маски, костюми, декорації, розкадровки та ескізи українського фільму "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, що нещодавно вийшов у прокат. Про це повідомляє Суспільне Львів. На відкритті куратор виставки Олексій Ананов провів екскурсію.





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