Довгий і складний шлях до діагностики ендометріозу

Ендометріоз – це хронічне захворювання, що має цілу низку різних симптомів.





Вони можуть включати сильний біль під час менструації, статевого акту та дефекації. Здуття живота, нудота та втома. Іноді також депресія, тривога та безпліддя.





Такий набір різних симптомів значно ускладнює як медикам так і людям, які мають ці симптоми, ідентифікувати захворювання.



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