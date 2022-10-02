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Довгий і складний шлях до діагностики ендометріозу

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Gynecologist in scrubs in scrubs holding teaching tool model of women's uterus and ovary

Діагностику ускладнює брак знань про захворювання Credit: Peter Dazeley/Getty Images

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Published 3 October 2022 at 9:01am
By Marianne Murat, Mariana Watson
Source: SBS

Незважаючи на те, що ендометріоз вражає понад 190 млн жінок у всьому світі, захворювання недостатньо вивчене. Щоб поставити діагноз, потрібно в середньому сім з половиною років. У цьому подкасті фахівці розповідають, чому ендометріоз так складно діагностувати.

Published 3 October 2022 at 9:01am
By Marianne Murat, Mariana Watson
Source: SBS
Ендометріоз – це хронічне захворювання, що має цілу низку різних симптомів.

Вони можуть включати сильний біль під час менструації, статевого акту та дефекації. Здуття живота, нудота та втома. Іноді також депресія, тривога та безпліддя.

Такий набір різних симптомів значно ускладнює як медикам так і людям, які мають ці симптоми, ідентифікувати захворювання.
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