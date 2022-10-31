Театральне мистецтво, яке лікує зранені українські душі

Враження та рефлексії глядачів, які відвідали виступи волонтерського штабу "АНГАР" ГаРмИдЕр ангар-stage.





Незважаючи на війну, сьогодні серед глядачів спостерігається жвавий попит на вистави, співзвучні з реаліями життя. Люди йдуть, бо хочуть забути хоча б на годину.



