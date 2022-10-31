Театральне мистецтво, яке лікує зранені українські душі

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Вистава «Синдром уцілілого»..jpg

Вистава «Синдром уцілілого».

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Published 1 November 2022 at 10:47am
By Oksana Mazur
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Українські театри поступово повертаються до роботи. Вистави показують або в укриттях, або поруч з ними.

Published 1 November 2022 at 10:47am
By Oksana Mazur
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Враження та рефлексії глядачів, які відвідали виступи волонтерського штабу "АНГАР" ГаРмИдЕр ангар-stage.

Незважаючи на війну, сьогодні серед глядачів спостерігається жвавий попит на вистави, співзвучні з реаліями життя. Люди йдуть, бо хочуть забути хоча б на годину.

Інтерв’ю з Вікторією Колодяжною, доцентом кафедри теорії та історії держави і права Волинського національного університету імені Лесі Українки та директором Тренінгового центру «Інклюзивний хаб «Простір дії» СНУ імені Лесі Українки, громадськістю організація «Інклюзивні студії».
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