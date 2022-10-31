Театральне мистецтво, яке лікує зранені українські душі

Враження та рефлексії глядачів, які відвідали виступи волонтерського штабу "АНГАР" ГаРмИдЕр ангар-stage.
Незважаючи на війну, сьогодні серед глядачів спостерігається жвавий попит на вистави, співзвучні з реаліями життя. Люди йдуть, бо хочуть забути хоча б на годину.
Інтерв’ю з Вікторією Колодяжною, доцентом кафедри теорії та історії держави і права Волинського національного університету імені Лесі Українки та директором Тренінгового центру «Інклюзивний хаб «Простір дії» СНУ імені Лесі Українки, громадськістю організація «Інклюзивні студії».