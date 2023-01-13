Виставка, що залишає добрий слід в історії нашій

Ms Maru Jarockyj, Ukrainian Women's Association in Victoria Source: SBS / SBS Ukrainian У грудні-січні, у різдвяно-новорічну пору, відбулася персональна виставка творчого доробку п-і Марусі Яроцької (світлина вгорі) Ukrainian DNA at The Dock Gallery - 107 Victoria Harbour Promenade, Docklands.





Madonna of the Heavenly Hundred, Maru Jarockyj. Credit: Maru Jarockyj.

На виставці - лише дещо із творчості Maрусі Яроцької





Богдан Рудницький розмовляє із відомою українкою, котра народилася і зростала в Англії, але згодом, у 80-х роках минулого століття, переїхала до Австралії. Це - про знану малярку й архітектора, директора Українського музею в Австралії пані Марусю Яроцьку із Мельбурна.



Нова виставка в Українському музеї Австралії