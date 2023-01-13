SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Виставка, що залишає добрий слід в історії нашій

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Secretary of the Australian Federation of Ukrainian Organisations Iryna Andreeva.

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Published 13 January 2023 at 2:42pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS

Мистецька виставка з творчого доробку відомої австралійської мисткині й архітектора, активної церковно-громадської діячки, українки п-і Марусі Яроцької (також знана як Maru Jarockyj) проходила від 7 грудня 2022-го року до 12 січня 2023-го... І ось далі, у розмові із п-і Іриною Андрєєвою, Секретарем Управи Союзу Українських Організацій Австралії, ви можете почути кілька узагальнюючих акцентів та думок про згадану виставку та її творця...

Published 13 January 2023 at 2:42pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Ms Maru Jarockyj, Ukrainian Women's Association in Victoria.
Ms Maru Jarockyj, Ukrainian Women's Association in Victoria Source: SBS / SBS Ukrainian
У грудні-січні, у різдвяно-новорічну пору, відбулася персональна виставка творчого доробку п-і Марусі Яроцької (світлина вгорі) Ukrainian DNA at The Dock Gallery - 107 Victoria Harbour Promenade, Docklands.

Madonna. Maru Jarockyj, Melbourne.
Madonna of the Heavenly Hundred, Maru Jarockyj. Credit: Maru Jarockyj.

На виставці - лише дещо із творчості Maрусі Яроцької


Богдан Рудницький розмовляє із відомою українкою, котра народилася і зростала в Англії, але згодом, у 80-х роках минулого століття, переїхала до Австралії. Це - про знану малярку й архітектора, директора Українського музею в Австралії пані Марусю Яроцьку із Мельбурна.
2022 DNA - UKRAINIAN DNA is an exhibition of work by Maru Jarockyj .jpg

Нова виставка в Українському музеї Австралії

В Українському музеї в Австралії нещодавно було відкрито нову мистецьку виставку. І якраз про неї для SBS Ukrainian розповідає директорка цієї важливої поза Україною берегині української спадщини у Мельбурні п-і Маруся Яроцька.

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