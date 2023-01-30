Україна сьогодні - 30-01-2023

On Kruty Heroes Remembrance Day, President Volodymyr Zelenskyy honored the memory of those who died in the struggle for independent Ukraine during the Ukrainian Revolution of 1917-1921..jpeg

On Kruty Heroes Remembrance Day, President Volodymyr Zelenskyy honored the memory of those who died in the struggle for independent Ukraine during the Ukrainian Revolution of 1917-1921. At Askold's Grave in Kyiv, the Head of State laid flowers to the memorial cross to the Heroes of Kruty. The President noted that by honoring the memory of the Heroes of Kruty, we remember our history, we are proud and thankful to the Ukrainian army, we support it and together we bring victory closer. Credit: The Presidential Office of Ukraine.

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30-01-2023. Добірка новин із героїчної України. Війна, на жаль, не стихає. Президент України про поточну ситуацію. Ситуація під Соледаром та Бахмутом - загальна ситуація на фронті. Цей день в історії: 105-та річниця бою під Крутами. Смерть видатного поета-шістдесятника Дмитра Павличка. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Військова допомога: надання танків міжнародними партнерами України; боротьба українських дипломатів за «Атакамси» та літаки для ЗСУ; реакція Президента військового комітету НАТО на ситуацію, воєнні претензії РФ.

Боротьба проти корупції в Україні: США направило міжнародних аудиторів; кадрові зміни в Україні; покарання за незаконні відпустки народних депутатів.

Russian troops have opened fire on two communities in the Dnipropetrovsk region’s Nikopol district..jpg
Russian troops have opened fire on two communities in the Dnipropetrovsk region’s Nikopol district. The relevant statement was made by Dnipropetrovsk Regional Council Head Mykola Lukashuk on Telegram, an Ukrinform correspondent reports. “Two communities have come under enemy fire in the Nikopol district today. In the morning, the city of Nikopol was struck with multiple launch rocket systems. As a result, several private enterprises, shop, car parking space and lyceum were damaged in the city. Additionally, a 2-storey residential house was seriously damaged, as well as two household buildings, nearly five cars and a moped,” Lukashuk wrote. Credit: Ukrinform
Ситуація на фронті: російські кораблі-носії «Калібрів» у Чорному, Азовському та Середземному морях; ситуація під Соледаром та Бахмутом; загальна ситуація на фронті.

Повний виклад вечірнього звернення Президента України Володимира Зеленського до народу України від 29 січня 2023 року.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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