Україна сьогодні - 30-01-2023

Військова допомога: надання танків міжнародними партнерами України; боротьба українських дипломатів за «Атакамси» та літаки для ЗСУ; реакція Президента військового комітету НАТО на ситуацію, воєнні претензії РФ.





Боротьба проти корупції в Україні: США направило міжнародних аудиторів; кадрові зміни в Україні; покарання за незаконні відпустки народних депутатів.





Russian troops have opened fire on two communities in the Dnipropetrovsk region’s Nikopol district. The relevant statement was made by Dnipropetrovsk Regional Council Head Mykola Lukashuk on Telegram, an Ukrinform correspondent reports. “Two communities have come under enemy fire in the Nikopol district today. In the morning, the city of Nikopol was struck with multiple launch rocket systems. As a result, several private enterprises, shop, car parking space and lyceum were damaged in the city. Additionally, a 2-storey residential house was seriously damaged, as well as two household buildings, nearly five cars and a moped,” Lukashuk wrote. Credit: Ukrinform Ситуація на фронті: російські кораблі-носії «Калібрів» у Чорному, Азовському та Середземному морях; ситуація під Соледаром та Бахмутом; загальна ситуація на фронті.





Повний виклад вечірнього звернення Президента України Володимира Зеленського до народу України від 29 січня 2023 року.





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