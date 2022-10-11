Україна сьогодні - 11/10/2022

Президент України Володимир Зеленський поінформував Президента США Джозефа Байдена про наслідки завданих російськими військами масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Президент наголосив, що нещодавні масштабні пошкодження критичної енергетичної інфраструктури створюють серйозні виклики напередодні зими та початку опалювального сезону.



«Сьогоднішні удари по цивільних об’єктах по всій Україні є ознакою слабкості російської армії, яка програє на полі бою. Це очевидний терор. Але ми не піддамося на російський ракетний шантаж», – наголосив Глава Української держави.



Лідери обговорили важливість протиповітряної оборони та подальший внесок США у розширення такого потенціалу. У цьому контексті також було обговорено майбутню термінову зустріч лідерів «Групи семи» (G7), присвячену Україні, та найнеобхідніші заходи для підтримки нашої держави, яких може вжити міжнародна спільнота.





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Fourteen civilians have been confirmed as killed and 97 injured in Russia’s massive missile attack on the territory of Ukraine today. The relevant statement was made by Ukrainian Internal Affairs Minister Denys Monastyrskyi during a nationwide telethon, an Ukrinform correspondent reports. “Actually, it is the second massive missile attack after February 24 and, probably, the biggest shelling in history in terms of critical energy infrastructure. Now it can be called energy terrorism, which became a continuation of nuclear terrorism with a nuclear power plant, I mean Zaporizhzhia NPP, which had been continuously shelled by Russian troops,” Monastyrskyi said. Credit: Ukrinform. Президент Володимир Зеленський і керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провели зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк і заступником голови дипломатичної місії Сполучених Штатів Крістофером Смітом. Бріджит Брінк наголосила, що США різко засуджують російські удари по об’єктах української інфраструктури та мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства, скоєні в Україні. Посол зазначила, що дипломатична місія Сполучених Штатів продовжує роботу в Україні.



