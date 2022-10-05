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Україна сьогодні - 6/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

The Armed Forces of Ukraine have begun to liberate the occupied settlements of Luhansk region - six small settlements have been liberated as of now, but there may be more by the morning..jpg

The Armed Forces of Ukraine have begun to liberate the occupied settlements of Luhansk region: six small settlements have been liberated as of now, but there may be more by the morning. Serhiy Haidai, the head of the Luhansk Regional Military Administration, announced this on Telegram. Credit: Ukrinform.

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Published 6 October 2022 at 9:17am
By Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS

6/10/2022. Добірка новин із героїчної України. Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення за добу трьох населених пунктів на Херсонщині. «Лише за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти як Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка. Рух продовжується», – сказав він у своєму відеозверненні. Президент відзначив військових оперативно-стратегічного угруповання «Олександрія» за створення «умов для успішного наступу, за планування і підготовку активних дій на Херсонщині». «Саме тих дій, які вже дають відчутний результат, а буде більше», – додав пан Зеленський.

Published 6 October 2022 at 9:17am
By Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Вночі ворог атакував Україну одразу 12 дронами-камікадзе з окупованого півдня України: 6 збили українські військові, 6 завдали удару по Білій Церкві.


Найкраща відповідь на будь-які «референдуми», «укази», «договори» та пафосні промови - це рух української армії вперед. Таке написав Міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у
Твіттері
про результати осіннього наступу, додавши інтерактивну карту звільнених територій.


Two male bodies have been found with their hands handcuffed in the Kharkiv region’s settlement liberated from Russian invaders..jpg
Two male bodies have been found with their hands handcuffed in the Kharkiv region’s settlement liberated from Russian invaders. Credit: Ukrinform.
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