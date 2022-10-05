Україна сьогодні - 6/10/2022

Вночі ворог атакував Україну одразу 12 дронами-камікадзе з окупованого півдня України: 6 збили українські військові, 6 завдали удару по Білій Церкві.







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