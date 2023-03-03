Україна сьогодні - 3-03-2023

Війна. На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Штурмує місто Бахмут. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється, Здійснив артилерійські обстріли понад 45 районів населених пунктів. Вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок у центрі міста. Загинуло щонайменше три людини.





Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із помічником Генерального секретаря НАТО Девідом Кеттлером,-повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України.





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