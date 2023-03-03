Україна сьогодні - 3-03-2023

The police have recorded 240 strikes launched by the Russian military on the Zaporizhzhia region over the past three days..jpg

The police have recorded 240 strikes launched by the Russian military on the Zaporizhzhia region over the past three days. The relevant statement was made by Zaporizhzhia Regional Military Administration on Telegram, an Ukrinform correspondent reports. “Over 20 settlements in the Polohy and Vasylivka districts were targeted by the occupiers. Mostly, it was housing and civil infrastructure that had been affected. The Russian military used aircraft, artillery and multiple launch rocket systems (MLRS) to destroy civilian houses,” the report states. Credit: Ukrinform. Credit: KOVALEV

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3-03-2023. Україна сьогодні. Добірка новин із героїчної України. Війна 2014 -2023. Російські збройні сили завдали 14 ракетних ударів по цивільних об’єктах на Харківщині, Полтавщині та Донеччині. Є поранені серед мирного населення, пошкодженні житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Також противник здійснив 21 авіаційний удар, зокрема залучили 2 БпЛА “Шахед-136”. Ворог здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 1-2 березня, в столиці Індії Нью-Делі проходив саміт міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки. У ньому брало участь 40 делеґацій. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Війна. На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Штурмує місто Бахмут. На Запорізькому та  Херсонському напрямках ворог обороняється, Здійснив артилерійські обстріли понад 45 районів населених пунктів. Вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок у центрі міста. Загинуло щонайменше три людини.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із помічником Генерального секретаря НАТО Девідом Кеттлером,-повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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