Україна сьогодні - 27/09/2022

Українські захисники збили три іранські безпілотники-камікадзе, які намагалися атакувати Одеську область.
Особливо гостра ситуація – на Донеччині. Робимо все, щоб стримати ворожу активність. Саме там зараз наша ціль номер один, оскільки і для окупантів Донбас – все ще ціль номер один. Попри очевидну безглуздість війни для Росії та втрату окупантами ініціативи командування російських військових все одно жене їх на загибель. Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів. Коли бачимо це, коли бачимо ці наступи, ще раз переконуємося, що російська мобілізація – це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік гарматного мʼяса. Іншого сенсу в російській мобілізації просто немає. - Президент України Володимир Зеленський.
The Russian death toll in the ongoing war in Ukraine has reached an estimated 57,200, with some 500 Russian servicemen eliminated over the past day. That's according to the General Staff of the Armed Forces, Ukrinform reports. Ukrainian defenders also destroyed 2,290 Russian main battle tanks (+15 on Sunday), 4,857 (+25) armored combat vehicles, 1,369 (+1) artillery systems, 330 (+2) multiple rocket launchers, 172 (+1) air defense systems, 260 (+1) warplanes, 224 (+4) helicopters, 970 (+4) UAVs, 241 cruise missiles, 15 warships / cutters, 3,711 (+10) trucks and fuel tankers, and 131 (+1) units of specializes equipment. Credit: Ukrinform.