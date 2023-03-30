Україна сьогодні - 30-03-2023

Президент Володимир Зеленський узяв участь у глобальному Саміті за демократію на запрошення Президента Байдена, це один із найбільш представницьких майданчиків для захисту нашого устрою – устрою вільних народів. Президент також поговорив з Джорджею Мелоні, головою італійського уряду. Про головні події 399 дня повномасштабної війни Володимир Зеленський розповів у своєму щоденному зверненні.





Tермін виїзду ченців та керівництва Української Православної Церкви Московського патріархату з Києво-Печерської лаври збіг 29 березня. Після розірвання договору про оренду храмів та монастиря, церковники мали 20 днів, щоб виїхати. Настоятель Лаври Павло Лебідь заявив, що цього не робитимуть і захищатимуть свої права у суді, - повідомили кореспонденти Суспільного.







Перші три ударні роти вітчизняних безпілотників готові до бою. Підрозділи повністю укомплектовані пікапами, ударними коптерами та терміналами Starlink. Обладнання для ударних рот "Армії дронів" придбали приватні донори-повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії. Тисячі одиниць БПЛА і відповідного обладнання потребують ЗСУ прямо сьогодні. Таким чином співзасновник проєкту Drone.ua Валерій Яковенко прокоментував українському радіо рішення уряду дати старт масовому виробництву дронів в Україні. За його даними, виробників дронів в Україні є понад 100.







Російська пропаганда прагне підірвати довіру українського суспільства і військових до рішень командування по Бахмуту, демотивувати і психологічно послабити наше військо, спровокувати наше військове керівництво на помилкові дії-про це сказала Українському радіо заступниця міністра оборони Ганна Маляр.





Близько 200-300 тисяч гектарів землі на звільнених від загарбника територіях цьогоріч не будуть засіяні. Такі прогнози члена Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Дмитра Соломчука. На брифінгу у медіацентрі Україна він розповів, що сапери не встигнуть розмінувати усі поля, адже це тривалий процес. Додам, що весняна посівна стартувала у 18 областях України. Масова ж посівна кампанія, по всій країні розпочнеться після Великодня.





Миколаївські порти на 90% готові вивозити українське збіжжя в рамках зернової угоди. Про це в ефірі телемарафону заявив голова військової адміністрації області Віталій Кім . Проте, російські військові, що все ще перебувають на Кінбурнській косі, мають змогу обстрілювати судна з українським зерном.





На порталі "Дія" розпочато голосування за склад Національного журі Євробачення - 2023. Суспільне Мовлення запускає таке опитування вперше в історії проведення конкурсу. Долучитися до голосування може кожен бажаючий від 14 років починаючи від сьогодні і до 5 квітня включно. До складу національного журі потраплять пятеро кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів. 67-й Пісенний конкурс "Євробачення" у травні прийматиме Ліверпуль. Представниками України на цьогорічному конкурсі є гурт TVORCHI.





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