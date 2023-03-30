Україна сьогодні - 30-03-2023

Yaroslava Mahuchikh, the bronze medalist of the 2020 Olympics, hopes that the IOC will listen to the position of Ukraine and its partners and will not allow Russians and Belarusians to compete.jpg

Yaroslava Mahuchikh, the bronze medalist of the 2020 Olympics, hopes that the IOC will listen to the position of Ukraine and its partners and will not allow Russians and Belarusians to compete. "I really hope that we will be able to make our point to the IOC and everyone else. What's happening in our country now is beyond belief. Many Russian athletes support this regime, many are afraid. But I don't know what it would look like for them to sign a piece of paper saying they don't support [the war]. If we're talking about athletics, they run with the emblem of the CSKA club, which is support for the army, and I think it's support for genocide." Credit: Suspilne, The Sports Room

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30-03-2023. Добірка новин із героїчної України. Війна 2014 -2023. Покарання Путіна за війну в Україні є "абсолютно реалістичним". До ініціативи створення спец трибуналу долучилося вже 33 держави. Вже працює міжнародна координаційна група, які шукає модель створення такого суду, зокрема, і в обхід ООН... Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Президент Володимир Зеленський узяв участь у глобальному Саміті за демократію на запрошення Президента Байдена, це один із найбільш представницьких майданчиків для захисту нашого устрою – устрою вільних народів. Президент також поговорив з Джорджею Мелоні, головою італійського уряду. Про головні події 399 дня повномасштабної війни Володимир Зеленський розповів у своєму щоденному зверненні.

Tермін виїзду ченців та керівництва Української Православної Церкви Московського патріархату з Києво-Печерської лаври збіг 29 березня. Після розірвання договору про оренду храмів та монастиря, церковники мали 20 днів, щоб виїхати. Настоятель Лаври Павло Лебідь заявив, що цього не робитимуть і захищатимуть свої права у суді, - повідомили кореспонденти Суспільного.


Перші три ударні роти вітчизняних безпілотників готові до бою. Підрозділи повністю укомплектовані пікапами, ударними коптерами та терміналами Starlink. Обладнання для ударних рот "Армії дронів" придбали приватні донори-повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії. Тисячі одиниць БПЛА і відповідного обладнання потребують ЗСУ прямо сьогодні. Таким чином співзасновник проєкту Drone.ua Валерій Яковенко прокоментував українському радіо рішення уряду дати старт масовому виробництву дронів в Україні. За його даними, виробників дронів в Україні є понад 100.


Російська пропаганда прагне підірвати довіру українського суспільства і військових до рішень командування по Бахмуту, демотивувати і психологічно послабити наше військо, спровокувати наше військове керівництво на помилкові дії-про це сказала Українському радіо заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Близько 200-300 тисяч гектарів землі на звільнених від загарбника територіях цьогоріч не будуть засіяні. Такі прогнози члена Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Дмитра Соломчука. На брифінгу у медіацентрі Україна він розповів, що сапери не встигнуть розмінувати усі поля, адже це тривалий процес. Додам, що весняна посівна стартувала у 18 областях України. Масова ж посівна кампанія, по всій країні розпочнеться після Великодня.

Миколаївські порти на 90% готові вивозити українське збіжжя в рамках зернової угоди. Про це в ефірі телемарафону заявив голова військової адміністрації області Віталій Кім. Проте, російські військові, що все ще перебувають на Кінбурнській косі, мають змогу обстрілювати судна з українським зерном.

 На порталі "Дія" розпочато голосування за склад Національного журі Євробачення - 2023. Суспільне Мовлення запускає таке опитування вперше в історії проведення конкурсу. Долучитися до голосування може кожен бажаючий від 14 років починаючи від сьогодні і до 5 квітня включно. До складу національного журі потраплять пятеро кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів. 67-й Пісенний конкурс "Євробачення" у травні прийматиме Ліверпуль. Представниками України на цьогорічному конкурсі є гурт TVORCHI.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian

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