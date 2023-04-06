Україна сьогодні - 6-04-2023

Влада Росії нестиме відповідальність за повномасштабне вторгнення в Україну і їй не вдасться прикритися кріслом у Раді безпеки ООН або чимось іншим, сказав Президент України Володимир Зеленський. Він уточнив, що таку відповідальність для представників країни-агресора забезпечать трибунал, Міжнародний кримінальний суд і українські суди. З 1 квітня рф почала головувати в Радбезі ООН. Головування країни-агресорки в ООН, це повний абсурд, адже вона щонайменше не має правових підстав перебувати в організації, - вважає голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко





ЗСУ готуються до нового контрнаступу. Його перспективи та напрямки не розголошуються. При цьому міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук попросила українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, а можливості покинути окуповані населені пункти або ж підготувати укриття, бо найближчим часом там може бути неспокійно. Нагадаю, що саме такі заяви влада України вже оголошувала перед визволенням від російських загарбників Херсона та Куп”янська.





У березні внаслідок російської агресії в Україні загинули 178 цивільних осіб, ще 587 зазнали поранень. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Найбільше жертв спричинило використання вибухової зброї, та мін. Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф, ООН зафіксувала загибель майже восьми з половиною тисяч осіб серед цивільного населення України, понад 14 тисяч отримали поранення.





Росія застосовує проти України до 20 керованих бомб щодоби, аби їм протистояти Україні, потрібні ППО і західні винищувачі, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, Україна потребує багатоцільового літака нового покоління - винищувача F-16.





Російська агресія однозначно доводить: лише колективні превентивні гарантії можуть бути надійними. Про це у своєму зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський . Щоб швидше відкинути агресора і тим самим швидше завершити цю війну, слід ще більше мобілізувати світ.





Україна на своєму шляху до НАТО буде такою ж безкомпромісною, як і у відбитті російської агресії, заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес конференції після переговорів з польським президентом Анджеєм Дудою у Варшаві. Український президент вперше за час повномасштабного російського вторгнення здійснив офіційний візит до Польщі. перед тим у сусідній країні був два рази дорогою до США та Великої Британії.





Україна може отримати додаткові гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі влітку цього року. Про це в свою чергу заявив Президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, що Україна має якнайшвидше стати повноправним членом ЄС і НАТО. Президент Польщі Анджей Дуда вручив Зеленському найвищу польську відзнаку - орден Білого Орла. Крім зустрічі лідерів, відбулися також зустрічі з главою польською уряду Матеушем Моравецьким, представниками бізнесу - українцями і поляками у Королівському замку.





In Warsaw, President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy received the highest state award of the Republic of Poland - the Order of the White Eagle - from President of Poland Andrzej Duda. The Ukrainian President was awarded the order in recognition of outstanding merits in deepening friendly and comprehensive relations between Poland and Ukraine, for the development of cooperation in the name of democracy, peace and security in Europe, steadfastness in the protection of inalienable human rights. Credit: The Presidential Office of Ukraine. Україну до перемовин з Росією у форматі, який не відповідає українським інтересам ніхто не підштовхує. Про це у Брюсселі за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.





Уперше за 6 років Україна взяла участь у засіданні комісії Україна НАТО. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з колегами по альянсу, Генсеком і представниками США, Великої Британії та Фінляндії, яка щойно стала новим членом НАТО. Про підтримку України в інтерв'ю радіо Свобода заявив і Генсек НАТО Єнс Столтенберг.





Йенс Столтенберг додав, що Україна стане членом НАТО, коли переможе у війні проти РФ, нині головне зберегти суверенітет України, а тому потрібно посилити економічну допомогу.





42-й президент США Білл Клінтон шкодує, що спонукав Україну до ядерного роззброєння в 1994 році. Про це Клінтон сказала в інтерв'ю ірландській державній телерадіомовній компанії. Він висловив припущення, що Росія, в іншому разі, могла б не здійснити повномасштабне вторгнення.





У січні 1994 року президент США Білл Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії Борисом Єльциним і України Леонідом Кравчуком про ліквідацію залишкового арсеналу стратегічної ядерної зброї на українській території після розпаду СРСР. У грудні того ж року США також приєдналися до Будапештського меморандуму, який передбачав зобов'язання Росії поважати територіальну цілісність України. Росія це порушила.





Інформація про те, що на території Білорусі вже є російська ядерна зброя, не відповідають дійсності. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов . Росія брала на себе зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї.





У селі Задубрівка на Буковині священник Московського патріархату заборонив вносити до храму тіло загиблого на війні Івана Назарія. Про це повідомляють кореспонденти суспільного. Односельці майже годину стояли під церквою з проханнями занести тіло до церкви. Вчинок священнослужителя обурив людей. Кореспонденти, які стали свідками інциденту, з'ясували, що віряни цієї церкви ще чотири роки тому перейшли до ПЦУ. У громади всі документи на руках, але представники Московського патріархату не пускали людей до церкви і не дозволяють проводити богослужіння.





Представники Московського патріархату продовжують блокувати входи до Києво-Печерської Лаври - не пускають комісію, яка має провести перевірку наслідків кількадесятирічного перебування філії російської церкви у державному національному заповіднику Києво-Печерська Лавра. Як далі можуть розвиватися події? Адже УПЦ МП скликає своїх парафіян, які влаштовують в лаврі всілякі масові акції, перешкоджають роботі державної комісї, а влада зі свого бокуу намагається максимально унгикати ситуацій, які загрожують провокаціями… Коментар ректора відкритого православного університету Георгія Коваленка.





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