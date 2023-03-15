Україна сьогодні - 15-03-2023

Президент України: Сотні тисяч наших людей після 24 лютого і ще з 2014 року стали українськими добровольцями та захищають Україну від російської агресії. Мільйони допомагають! Шукають усе необхідне для оборони, лікують і реабілітують після поранень, рятують після російських ударів, працюють заради України й українців. Міцність наших сил оборони й безпеки – у міцності нашого народу.





Понад тисячу цивільних українців викрали російські військові окупанти на захоплених ними територіях України. Кількість цивільних бранців вдалося встановити громадській організації “Медійна ініціатива за права людини”. Ця цифра грунтується на мінімальних підтверджених даних, за фактами, які вдалося встановити. Цифра не остаточна, бо інформацію з окупованих територій отримувати надзвичайно складно. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявила координаторка організації Ольга Решетілова. Медійній ініціативі за права людини. зокрема вдалося отримати інформацію про секретну російську в’язницю - брянське СІЗО № 2, де утримують щонайменше 640 громадян України.





Росія згодилася продовжити угоду про «зерновий коридор» лише на половину раніше домовленого терміну - на 60 днів замість 120-ти, як це було раніше. Повідомив заступник міністра закордонних справ росії Сергій Вершинін після переговорів з представниками ООН у Женеві. Він заявив, що Москва готова продовжити угоду лише на 60 днів, посилаючись на обмеження для російських експортерів сільськогосподарської продукції. Речник офісу генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік сказав після переговорів у Женеві, що ООН залишається повністю відданою Чорноморській зерновій ініціативі, так само як і зусиллям щодо сприянню експорту російського продовольства і добрив. Віце-прем'єр-міністр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков написав у Твіттері, що позиція Росії - продовжити угоду лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН.





Російські пропагандисти запустили потужну антиукраїнську кампанію у Facebook. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. З анонімних каналів представники країни-агресора поширюють фейкову інформацію, аби зневірити українців у перемозі. Серед головних меседжів пропагандистів: НАЧЕБТО “Битва за Бахмут програна Україною”; “Командування Силами оборони вже втекло, а рядові відбиваються самотужки”; “США зменшують постачання зброї, бо буцімто впіймали українську владу на крадіжках постачань”... Насправді Сили української оборони міцно стоять у Бахмуті, а командувач Сухопутних військ Сирський постійно відвідує передові позиції. Захід продовжує нарощувати поставки Україні зброї та техніки і скоро її застосують під час контрнаступу, — зазначають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Російські фейки, як правило, розповсюджують через новостворені сторінки, без опису та наповнення, які зазвичай мають нейтральні назви. Це дозволяє уникати додаткової уваги при проходженні модерації, адже першим етапом йде перевірка автоматизованими системами.





Оборонна операція на Бахмутському напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Як передає Укрінформ, про це Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив у Телеграмі . «Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту», - заявив він. Головнокомандувач ЗСУ також подякував кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч загарбникам і наближає перемогу України.





The defensive operation in Bakhmut sector is of paramount strategic importance for deterring the enemy. "I respect the strength, bravery, and indomitability of our soldiers in Bakhmut. The defensive operation in this sector is of paramount strategic importance for deterring the enemy. It is key to the stability of the defense of the entire front," Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Valeriy Zaluzhny posted on Telegram. The Commander-in-Chief of the Armed Forces thanked every defender who repels the invaders and brings Ukraine’s victory closer. Credit: Ukrinform





The number of civilians injured in the morning missile attack on Kramatorsk, Donetsk region, has risen to nine. One resident of Kramatorsk was killed. Moreover, nine apartment blocks and a kindergarten were damaged in the town. "The Russians hit the town center with a missile, damaged nine apartment blocks, a kindergarten, an Oschadbank office building, and two civilian cars," Pavlo Kyrylenko, Head of the Donetsk Regional Military Administration, posted on Facebook. Credit: Ukrinform. Очільник РПЦ Кирило Гундяєв поскаржився на Україну в різні міжнародні інституції, бо заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із монастирем УПЦ МП і попросив ченців покинути територію Лаври. Такі звернення оприлюднені на офіційних сайтах РПЦ. Повідомляється, що Кирило понадсилав звернення лідерам християнського світу та главам низки міжнародних організацій. Зокрема, генсекам ООН та ОБСЄ, Верховному комісару з прав людини, директору Європейського Бюро з демократичних інститутів і прав людини. Гундяєв у своїх листах пише, що у вимозі до УПЦ МП покинути Лавру начебто немає "достатніх юридичних обґрунтувань". Нагадаю, заповідник "Києво-Печерська лавра" є власністю української держави. При цьому всім майном заповідника користувалася УПЦ МП десятиліттями безоплатно.





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