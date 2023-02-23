Україна сьогодні - 23-02-2023

В окупованому Луганську окупанти скасовують запланований на 23 лютого автопробіг та відправляють адміністративних працівників-колаборантів на дистанційну роботу через побоювання обстрілів. Загалом напередодні роковин повномасштабного російського вторгнення в Україні ситуація дуже психологічно напружена, є чимало побоювань про нові масовані ракетні атаки та можливі наступи.





Міжнародна спільнота має об'єднати зусилля для повернення депортованих до росії українських дітей. На цьому наголосив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він взяв участь у заході високого рівня щодо грубих порушень прав людини, спричинених агресією росії. Спеціальний захід, організований Україною, відбувся у штаб-квартирі ООН за участю 45 країн. Його відкрила перша леді України Олена Зеленська. У свою чергу пан Кулеба перелічив численні російські злочини, зокрема примусову депортацію, фільтраційні табори, катування, страти, сексуальне насильство, убивства цивільних людей, ракетні та дронові удари по критичній інфраструктурі та інші звірства. Міністр наголосив, що в російському полоні досі залишаються тисячі українських військовослужбовців і цивільних осіб. І знову закликав створити міжнародний спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України для притягнення політичного та військового керівництва росії до відповідальності.





Генеральний прокурор Андрій Костін висловив упевненість, що вже цього року будуть оголошені перші результати розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, яке здійснює Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Про це Костін заявив на пресконференції, приуроченій до річниці повномасштабного вторгнення РФ.





Реєстр збитків, завданих Україні російською агресією буде розташований у Гаазі. Це офіційно підтвердив уряд Нідерландів. Там створять міжнародну організацію, яка збиратиме та зберігатиме інформацію про шкоду, завдану війною українцям, бізнесу та державі. Місто Гаага, є столицею міжнародного правосуддя, і цілком доречно, що Реєстр збитків як перший компонент репараційного механізму, запропонованого Україною, буде розташований саме там”, – каже Міністр юстиції України Денис Малюська.









Russian troops launched three attacks on the Myrove and Marhanets communities in the Nikopol district, Dnipropetrovsk region, on Wednesday, February 22.Mykola Lukashuk, the head of the Dnipropetrovsk Regional Council, said this in a Telegram post."In Marhanets, an enemy attack damaged power lines, causing power outage at the pumping stations of a water supply company. This led to the suspension of water supply to about 35,000 families. At this time, water supply has already been restored. Three private residential buildings, about five outbuildings, a car and a gas pipe were also damaged in the city," he wrote. Crerdit: Ukrinform. Організатори Пісенного конкурсу Євробачення оголосили ведучих та коментаторів цьогорічного шоу. Ними стали українці Юлія Саніна і Тімур Мірошниченко, а також британці Ханна Веддінгхем, Аліша Діксон, Грем Нортон, Мел Ґедройць, Райлан, Скотт Міллз, Сем Квек та Клер Суїні. Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна стане однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу Євробачення-2023, що відбудеться на арені Liverpool в суботу, 13 травня.





Звернення Президента Володимира Зеленського.





Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian





Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням SBS Ukrainian т а слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу.



Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів

