Україна сьогодні - 13-04-2023

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр роз’яснює ситуацію на фронті. В Україні запрацювала інтерактивна мапа з позначенням місць, де Росія утримує українських цивільних громадян та військовополонених.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль , де зустрівся з Міністром оборони Ллойдом Остіном – про це інформує "Голос Америки". Детально обговорили нагальні потреби України для успішного проведення чергової контрнаступальної операції зі звільнення українських земель. А також спільну роботу щодо нових спроможностей на майбутнє», – прокоментував пан Шмигаль. Голова Уряду додав, що українські військові довели свою спроможність «за короткий час освоїти новітню техніку й ефективно використовувати її на полі бою». Міжнародна коаліція щодо плану повоєнного відновлення України - результати онлайн-участі Володимира Зеленського в зустрічі у спеціальному форматі з питань фінансової підтримки України у Вашинґтоні.
At a meeting with U.S. Secretary of Defence Lloyd Austin, Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal thanked America for its leadership in defence support and called for providing Ukraine with more weapons, including fighter jets. The meeting took place at the Pentagon on Wednesday, an Ukrinform correspondent reports. "The USA is our biggest partner in terms of military support," the Ukrainian Prime Minister stressed at the beginning of the meeting. Credit: Ukrinform
Міністр оборони України Олексій Резніков назвав секретні документи Пентагону, які нібито потрапили в мережу, сумішшю правди й неправди. Про це повідомляє Виступаючи в Мадриді, він заявив, що будь-яка правдива інформація в файлах вже не актуальна. Міністр також вважає витік інформаційною операцією, спрямованою на користь Росії та її союзників. Російська сторона ймовірної своєї причетності до витоку наразі не коментувала. Як інформує Радіо Свобода, що витік секретної інформації США «продемонстрував серйозний рівень неточності», і закликала до обережності. Політично-релігійні проблеми щодо Києво-Печерської Лаври: Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна виявила серйозні порушення, відкрито карну справу.
The leaked classified documents of the US Department of Defense contain a mixture of true and false information, Ukrainian Defence Minister Oleksiy Reznikov said, according to Ukrinform and Sky News reports. Credit: Ukrinform
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