Україна сьогодні - 13-04-2023

EU’s High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell says he is shocked by the video of the decapitation of a Ukrainian prisoner of war..jpg

EU’s High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell says he is "shocked" by the video of the decapitation of a Ukrainian prisoner of war. “Deeply shocked by the brutal video of decapitation of a Ukrainian prisoner of war. It is a despicable breach of the Geneva Conventions. All perpetrators and accomplices of war crimes must be held to account. We will stand with Ukraine for as long as it takes!” Borrell posted on Twitter. As reported, European Commission spokeswoman Nabila Massrali said that the execution of a Ukrainian prisoner of war by the Russian military, if the video of the crime spread on social networks is confirmed, is another evidence of the inhuman nature of the Russian aggression against Ukraine, so all invaders guilty of war crimes will be prosecuted. Credit: Ukrinform

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Добірка новин із героїчної України. Війна 2014 -2023. Контрнаступ ЗСУ відкладається через витік секретної інформації з Пентагону. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наполягає на надані партнерами більшої кількості наступальної зброї. Очільник Пентаґону Ллойд Остін підтверджує готовність США надавати військову підтримку Україні. Колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес скептично ставиться до витоку інформації. Секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що Україна має кілька варіантів контрнаступу, всі абсолютно секретні. Володимир Зеленський веде переговори з двопартійною делеґацією представників Сенату США. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр роз’яснює ситуацію на фронті. В Україні запрацювала інтерактивна мапа з позначенням місць, де Росія утримує українських цивільних громадян та військовополонених.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
відвідав Сполучені Штати
, де зустрівся з Міністром оборони Ллойдом Остіном – про це інформує "Голос Америки". Детально обговорили нагальні потреби України для успішного проведення чергової контрнаступальної операції зі звільнення українських земель. А також спільну роботу щодо нових спроможностей на майбутнє», – прокоментував пан Шмигаль. Голова Уряду додав, що українські військові довели свою спроможність «за короткий час освоїти новітню техніку й ефективно використовувати її на полі бою».

At a meeting with U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal thanked America for its leadership in defence support.jpg
At a meeting with U.S. Secretary of Defence Lloyd Austin, Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal thanked America for its leadership in defence support and called for providing Ukraine with more weapons, including fighter jets. The meeting took place at the Pentagon on Wednesday, an Ukrinform correspondent reports. "The USA is our biggest partner in terms of military support," the Ukrainian Prime Minister stressed at the beginning of the meeting. Credit: Ukrinform
Міжнародна коаліція щодо плану повоєнного відновлення України - результати онлайн-участі Володимира Зеленського в зустрічі у спеціальному форматі з питань фінансової підтримки України у Вашинґтоні.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав секретні документи Пентагону, які нібито потрапили в мережу, сумішшю правди й неправди. Про це повідомляє
Sky news.
Виступаючи в Мадриді, він заявив, що будь-яка правдива інформація в файлах вже не актуальна. Міністр також вважає витік інформаційною операцією, спрямованою на користь Росії та її союзників. Російська сторона ймовірної своєї причетності до витоку наразі не коментувала. Як інформує Радіо Свобода,
Британія заявила, 
що витік секретної інформації США «продемонстрував серйозний рівень неточності», і закликала до обережності.

The leaked classified documents of the US Department of Defense contain a mixture of true and false information, Ukrainian Defense Minister Oleksiy Reznikov said..jpg
The leaked classified documents of the US Department of Defense contain a mixture of true and false information, Ukrainian Defence Minister Oleksiy Reznikov said, according to Ukrinform and Sky News reports. Credit: Ukrinform
Політично-релігійні проблеми щодо Києво-Печерської Лаври: Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна виявила серйозні порушення, відкрито карну справу.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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