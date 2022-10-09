Україна сьогодні - 10/10/2022

Президент Володимир Зеленський заявив, що «Росія як держава-територист не хоче миру і переговори лише про пришвидшення постачання зброї Україні - єдиний формат наближення миру». Про це він сказав у вечірньому зверненні . Пан Зеленський зауважив, що хоче адресувати це звернення тим у світі, хто піддається російським маніпуляціям про нібито переговори, про те, що нібито тільки переговори можуть завершити цю жорстоку російську терористичну війну.





"Потрібна принципова й достатня допомога Україні. Допомога нашим людям, які є мішенню для держави-терориста. Треба пришвидшити надання Україні достатньої кількості ефективних систем протиповітряної оборони. Саме переговори про надання таких систем ППО , саме переговори про збільшення іншої оборонної, політичної та фінансової підтримки України – це і є той єдиний можливий переговорний формат, який може реально наблизити мир", - сказав Президент України.



Eighty-seven people, including 10 children, were injured. Fifty-five people remained in the hospital. They have been shelling the region every day since the beginning of the war, starting to reach Zaporizhzhia city recently. If earlier the shots could somehow be explained, now this is a pure terror," Oleksandr Starukh, Head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration, said during the nationwide news telethon.Crerdit: Ukrinfom. Внаслідок останнього російського ракетного удару по Запоріжжю загинули 14 людей, повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, кількість жертв ракетної атаки може зрости, оскільки розбір завалів досі триває.



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«Понад 70 людей поранені, серед них 11 дітей. Усім їм надається належна допомога. Сотні сімей залишилися без житла. Від удару однієї з ракет – важкої протикорабельної ракети Х-22 – по звичайному дев’ятиповерховому житловому будинку був зруйнований цілий під’їзд, із першого по шостий поверх. Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконували, знали, куди б’ють», – сказав він у своєму відеозверненні.



