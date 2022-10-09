SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні - 10/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba has called on the international community to immediately take five steps after Russian missile attacks on the residential areas of Zaporizhzhia..jpg

Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba has called on the international community to immediately take five steps after Russian missile attacks on the residential areas of Zaporizhzhia. Mr Kuleba said this in a statement published on the website of the Ministry of Foreign Affairs. Credit: Ukrinform. Credit: Pavlo_Bagmut

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 10 October 2022 at 10:25am, updated 10 October 2022 at 10:29am
By Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS

10/10/2022. Добірка новин із героїчної України, яка продовжує звільняти українські землі від російської армії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після ракетних ударів Росії по житлових кварталах Запоріжжя закликав міжнародну спільноту негайно здійснити п’ять кроків. Про це йдеться у заяві глави української дипломатії, оприлюдненій на сайті МЗС. Нобелівська премія. Ракетні обстріли російськими військами українських міст і сіл. Звернення Президента України.

Published 10 October 2022 at 10:25am, updated 10 October 2022 at 10:29am
By Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Президент Володимир Зеленський заявив, що «Росія як держава-територист не хоче миру і переговори лише про пришвидшення постачання зброї Україні - єдиний формат наближення миру». Про це він сказав у вечірньому
зверненні
. Пан Зеленський зауважив, що хоче адресувати це звернення тим у світі, хто піддається російським маніпуляціям про нібито переговори, про те, що нібито тільки переговори можуть завершити цю жорстоку російську терористичну війну.

"Потрібна принципова й достатня допомога Україні. Допомога нашим людям, які є мішенню для держави-терориста. Треба пришвидшити надання Україні достатньої кількості ефективних систем протиповітряної оборони. Саме переговори про надання таких систем
ППО
, саме переговори про збільшення іншої оборонної, політичної та фінансової підтримки України – це і є той єдиний можливий переговорний формат, який може реально наблизити мир", - сказав Президент України.
Eighty-seven people, including 10 children, were injured in the night attack on Zaporizhzhia city..jpg
Eighty-seven people, including 10 children, were injured. Fifty-five people remained in the hospital. They have been shelling the region every day since the beginning of the war, starting to reach Zaporizhzhia city recently. If earlier the shots could somehow be explained, now this is a pure terror," Oleksandr Starukh, Head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration, said during the nationwide news telethon.Crerdit: Ukrinfom.
Внаслідок останнього російського ракетного удару по Запоріжжю загинули 14 людей, повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, кількість жертв ракетної атаки може зрости, оскільки розбір завалів досі триває.
Advertisement
«Понад 70 людей поранені, серед них 11 дітей. Усім їм надається належна допомога. Сотні сімей залишилися без житла. Від удару однієї з ракет – важкої протикорабельної ракети Х-22 – по звичайному дев’ятиповерховому житловому будинку був зруйнований цілий під’їзд, із першого по шостий поверх. Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконували, знали, куди б’ють», – сказав він у своєму відеозверненні.

Більше новин знайдете тут:
SBS Ukrainian - SBS Українською
Share

Latest podcast episodes

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 10/10/2022

UKRAINE CRIMEA BRIDGE FIRE

Ukraine today – 09/10/2022

UKRAINE CRIMEA BRIDGE FIRE

Україна сьогодні – 09/10/2022

SBS Ukrainian

SBS News in Ukrainian – 09/10/2022