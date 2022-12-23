SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Український футбольний тренер тепер ділиться футбольним досвідом з австралійськими дітьми

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Роман Санжар у 2021 році приєднався до українського футбольного клубу «Карпати» (Львів) як тренер (ФК «Карпати»)

Роман Санжар у 2021 році приєднався до українського футбольного клубу «Карпати» (Львів) як тренер (ФК «Карпати»)

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Published 24 December 2022 at 8:40am
By Marcus Megalokonomos
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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Український тренер-переселенець, який утік від війни в країні, тепер називає Австралію домом і допомагає дітям у Західному Сіднеї вдосконалювати свої футбольні навички. Роман Санжар керував командою вищої ліги в Україні та вивів її на великий європейський турнір.

Published 24 December 2022 at 8:40am
By Marcus Megalokonomos
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Від зони бойових дій до Ліги Європи УЄФА Роман Санжар очолював професійний футбольний клуб «Олімпік» в Україні протягом двох періодів, з 2013 по 2018 роки, після чого очолював у 2021 році.
Обидва терміни були перервані війною, що змусило його та його команду тікати.
У 2014 році вони втекли з Донбасу до Києва після того, як антиурядові сепаратисти, яких підтримує Росія, проголосили Донецьку та Луганську народні республіки.
Команда сім років була бездомною, тренувалася на орендованих полях і змагалася без уболівальників.
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