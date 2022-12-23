Український футбольний тренер тепер ділиться футбольним досвідом з австралійськими дітьми

Від зони бойових дій до Ліги Європи УЄФА Роман Санжар очолював професійний футбольний клуб «Олімпік» в Україні протягом двох періодів, з 2013 по 2018 роки, після чого очолював у 2021 році.



Обидва терміни були перервані війною, що змусило його та його команду тікати.



У 2014 році вони втекли з Донбасу до Києва після того, як антиурядові сепаратисти, яких підтримує Росія, проголосили Донецьку та Луганську народні республіки.

